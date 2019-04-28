«Разденет догола»: Сергей Мазаев высказался о браке Александра Цекало и Дарины Эрвин
Александр Цекало женился в четвертый раз, и его новой женой стала младшая на 30 лет художница Дарина Эрвин. Коллеги критикуют его брак, а товарищ продюсера Сергей Мазаев считает, что супруга вышла за Цекало по расчету.
Ранее Цекало заявлял о хорошей совместной жизни с сестрой Веры Брежневой Викторией, родившей ему двоих детей. Повстречавшись с Эрвин, 58-летний шоумен не устоял и сделал подруге предложение, от которого она не отказалась. Свадьбу пара сыграла в США, а медовый месяц провела в Италии.
Новый брак больше всего раскритиковали друзья бывшей жены Цекало. Так, артист Сергей Мазаев вспомнил, как вместе с актером и его экс-спутницей они вместе отдыхали, и о том времени у него остались самые лучшие воспоминания. Ныне певец на стороне Дарины Эрвин, считая, что продюсер «круто попал» и его новая супруга «разденет догола».
Актер Александр Пашутин назвал новый союз шоумена и художницы потребительским. Он уверен, Эрвин таким образом хочет больше сниматься в кинолентах, которые спонсирует ее новый возлюбленный.
Ранее Цекало заявлял о хорошей совместной жизни с сестрой Веры Брежневой Викторией, родившей ему двоих детей. Повстречавшись с Эрвин, 58-летний шоумен не устоял и сделал подруге предложение, от которого она не отказалась. Свадьбу пара сыграла в США, а медовый месяц провела в Италии.
Новый брак больше всего раскритиковали друзья бывшей жены Цекало. Так, артист Сергей Мазаев вспомнил, как вместе с актером и его экс-спутницей они вместе отдыхали, и о том времени у него остались самые лучшие воспоминания. Ныне певец на стороне Дарины Эрвин, считая, что продюсер «круто попал» и его новая супруга «разденет догола».
Актер Александр Пашутин назвал новый союз шоумена и художницы потребительским. Он уверен, Эрвин таким образом хочет больше сниматься в кинолентах, которые спонсирует ее новый возлюбленный.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58