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«Разденет догола»: Сергей Мазаев высказался о браке Александра Цекало и Дарины Эрвин

Александр Цекало женился в четвертый раз, и его новой женой стала младшая на 30 лет художница Дарина Эрвин. Коллеги критикуют его брак, а товарищ продюсера Сергей Мазаев считает, что супруга вышла за Цекало по расчету.
«Разденет догола»: Сергей Мазаев высказался о браке Александра Цекало и Дарины Эрвин

Ранее Цекало заявлял о хорошей совместной жизни с сестрой Веры Брежневой Викторией, родившей ему двоих детей. Повстречавшись с Эрвин, 58-летний шоумен не устоял и сделал подруге предложение, от которого она не отказалась. Свадьбу пара сыграла в США, а медовый месяц провела в Италии.

Новый брак больше всего раскритиковали друзья бывшей жены Цекало. Так, артист Сергей Мазаев вспомнил, как вместе с актером и его экс-спутницей они вместе отдыхали, и о том времени у него остались самые лучшие воспоминания. Ныне певец на стороне Дарины Эрвин, считая, что продюсер «круто попал» и его новая супруга «разденет догола».

Актер Александр Пашутин назвал новый союз шоумена и художницы потребительским. Он уверен, Эрвин таким образом хочет больше сниматься в кинолентах, которые спонсирует ее новый возлюбленный.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58

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