Яна Рудковская оригинально украсила дом к Пасхе

По словам Яны Рудковской, она готовится к Пасхе ежегодно и всегда украшает дом по-новому. В 2019 году у нее получилось обилие сирени, гигантских яиц и зайчиков, а дизайн украшений разрабатывала декоратор Лидия Симонова. Все цветы, используемые в праздничных букетах и венки являются живыми. Каждую комнату украшает цветочная композиция, а на обеденном столе имеется кулич, цветы и фигурки зайцев. В кадре появился сын Рудковской, шестилетний Александр Плющенко, который показал закуски и убранство стола.Подписчики Яны Рудковской высоко оценили дизайн пасхальных украшений и поздравили кумира в ответ. Видео в сети Instagram за час после публикации успели посмотреть почти 100 тысяч раз.