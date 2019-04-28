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Яна Рудковская оригинально украсила дом к Пасхе

Продюсер Яна Рудковская показала убранство собственного дома к празднику Пасхи. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала видео, запечатлев пасхальные украшения.
Яна Рудковская оригинально украсила дом к Пасхе

По словам Яны Рудковской, она готовится к Пасхе ежегодно и всегда украшает дом по-новому. В 2019 году у нее получилось обилие сирени, гигантских яиц и зайчиков, а дизайн украшений разрабатывала декоратор Лидия Симонова. Все цветы, используемые в праздничных букетах и венки являются живыми. Каждую комнату украшает цветочная композиция, а на обеденном столе имеется кулич, цветы и фигурки зайцев. В кадре появился сын Рудковской, шестилетний Александр Плющенко, который показал закуски и убранство стола.

Подписчики Яны Рудковской высоко оценили дизайн пасхальных украшений и поздравили кумира в ответ. Видео в сети Instagram за час после публикации успели посмотреть почти 100 тысяч раз.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:37

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