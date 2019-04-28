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Отец Юлии Началовой рассказал о попытке ее Александра Фролова отсудить половину квартиры

Александр Фролов требует половину квартиры Юлии Началовой, которую ей подарил бывший муж Евгений Алдонин. Об этом рассказал отец умершей певицы.
Отец Юлии Началовой рассказал о попытке ее Александра Фролова отсудить половину квартиры

У бывшего супруга якобы имеется расписка, которую при жизни написала Началова, обещая за предоставленные ей Фроловым деньги на творчество отдать часть жилья в столице. Хоккеист не хочет договариваться, а намерен отсудить половину жилплощади. «Деньги ему глаза закрыли», - сказал отец умершей.

Самое ужасное для родителя исполнительницы то, что ответчиком в суде станет его внучка Вера, так как Началова завещала квартиру ей. Апартаменты купил Евгений Алдонин, рассчитывая после свадьбы жить вместе с певицей и дочерью в квартире, чего так и не произошло. После разлуки он оставил недвижимость бывшей возлюбленной и дочери.

Представители Александра Фролова сообщили, что полтора миллиона долларов ушло на покупку мебели, а также хоккеист оплатил все расходы Юлии Началовой по организации ее кремлевского выступления. Сейчас он в США и не может лично заняться этим делом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:21

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