Отец Юлии Началовой рассказал о попытке ее Александра Фролова отсудить половину квартиры





У бывшего супруга якобы имеется расписка, которую при жизни написала Началова, обещая за предоставленные ей Фроловым деньги на творчество отдать часть жилья в столице. Хоккеист не хочет договариваться, а намерен отсудить половину жилплощади. «Деньги ему глаза закрыли», - сказал отец умершей.Самое ужасное для родителя исполнительницы то, что ответчиком в суде станет его внучка Вера, так как Началова завещала квартиру ей. Апартаменты купил Евгений Алдонин, рассчитывая после свадьбы жить вместе с певицей и дочерью в квартире, чего так и не произошло. После разлуки он оставил недвижимость бывшей возлюбленной и дочери.Представители Александра Фролова сообщили, что полтора миллиона долларов ушло на покупку мебели, а также хоккеист оплатил все расходы Юлии Началовой по организации ее кремлевского выступления. Сейчас он в США и не может лично заняться этим делом.