Ученые нашли связь между ожирением и развитием эмоциональных проблем в детей





Ученые из Великобритании провели масштабное исследование, в ходе которого изучили 17 тысяч человек из разных национальных и социальных групп. Для этого они проводили анкетирование родителей, воспитывающих детей в возрасте 3, 5, 7, 11 и 14 лет. Взрослые отвечали на вопросы относительно эмоционального состояния ребенка, частоты перепадов настроения и других подобных факторов. Параллельно с этим ученые замеряли массу тела юных испытуемых и вычисляли индекс массы тела (ИМТ).Результаты показали, что наличие ожирения в 7 лет приводит к формированию эмоциональных проблем уже к 11 годам. Это происходит из-за снижения самооценки, проблем со сверстниками и малого круга общения. Очень часто дети в таких ситуациях стараются «заесть» проблемы, что увеличивает их лишний вес. Данный замкнутый круг может приводить к серьезному ожирению.Ученые отмечают, в исследовании нивелированы все этнические, половые, социальные и поведенческие характеристики испытуемых, поэтому результатам можно доверять. Они советуют родителям внимательнее следить за эмоциональным состоянием своих детей и не допускать появления у них лишнего веса, а затем и ожирения.