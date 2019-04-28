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Ученые нашли связь между ожирением и развитием эмоциональных проблем в детей

Британские ученые провели исследование и нашли связь между ожирением и развитием негативных эмоциональных переживаний у детей. Обе эти проблемы формируются еще в 7 лет и приводят к усугублению обеих из них к 14 годам.
Ученые нашли связь между ожирением и развитием эмоциональных проблем в детей

Ученые из Великобритании провели масштабное исследование, в ходе которого изучили 17 тысяч человек из разных национальных и социальных групп. Для этого они проводили анкетирование родителей, воспитывающих детей в возрасте 3, 5, 7, 11 и 14 лет. Взрослые отвечали на вопросы относительно эмоционального состояния ребенка, частоты перепадов настроения и других подобных факторов. Параллельно с этим ученые замеряли массу тела юных испытуемых и вычисляли индекс массы тела (ИМТ).

Результаты показали, что наличие ожирения в 7 лет приводит к формированию эмоциональных проблем уже к 11 годам. Это происходит из-за снижения самооценки, проблем со сверстниками и малого круга общения. Очень часто дети в таких ситуациях стараются «заесть» проблемы, что увеличивает их лишний вес. Данный замкнутый круг может приводить к серьезному ожирению.
Ученые нашли связь между ожирением и развитием эмоциональных проблем в детей

Ученые отмечают, в исследовании нивелированы все этнические, половые, социальные и поведенческие характеристики испытуемых, поэтому результатам можно доверять. Они советуют родителям внимательнее следить за эмоциональным состоянием своих детей и не допускать появления у них лишнего веса, а затем и ожирения.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:20

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