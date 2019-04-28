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Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой»

Отечественные эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой». Новая боевая машина пехоты, принятая на вооружение армии РФ, практически по всем параметрам превосходит своего конкурента из стран НАТО.
Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой»

Эксперты отмечают, хоть немецкая «Пума» формально не является тяжелой БМП, но ее сравнение с российской Т-15 не является ошибкой, так как вес обеих боевых машин сопоставим. Отечественная разработка оснащена танковой броней, тогда как аналог, стоящий на вооружении стран НАТО, имеет лишь легкую противоснарядную. Вместительность БМП Т-15 составляет 10 человек, а у немецкой «Пумы» - 6. В мощности двигателя российская боевая машина превосходит своего конкурента практически в 1,5 раза – 1500 л/с против 1088.
Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой»

Единственный аспект, в котором у немецкой «Пумы» существует преимущество над российской БМП Т-15 – это огневая мощь. Боевая машина НАТО имеет 57-милиметровую пушку, а отечественная – 30-милиметровую. При этом, отмечают эксперты, это преимущество нивелируется броней. «Пума» не в состоянии пробить Т-15 даже в упор, тогда как российская БМП справится с защитой немецкого конкурента уже на расстоянии 200-300 метров. Также следует отметить, что отечественные инженеры сейчас работают над установкой на свое БМП 57-милиметровой пушки, что приведет к полному доминированию данной боевой машины над соперником из НАТО.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:54

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