Эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой»
Отечественные эксперты сравнили российскую БМП Т-15 с знаменитой немецкой «Пумой». Новая боевая машина пехоты, принятая на вооружение армии РФ, практически по всем параметрам превосходит своего конкурента из стран НАТО.
Эксперты отмечают, хоть немецкая «Пума» формально не является тяжелой БМП, но ее сравнение с российской Т-15 не является ошибкой, так как вес обеих боевых машин сопоставим. Отечественная разработка оснащена танковой броней, тогда как аналог, стоящий на вооружении стран НАТО, имеет лишь легкую противоснарядную. Вместительность БМП Т-15 составляет 10 человек, а у немецкой «Пумы» - 6. В мощности двигателя российская боевая машина превосходит своего конкурента практически в 1,5 раза – 1500 л/с против 1088.
Единственный аспект, в котором у немецкой «Пумы» существует преимущество над российской БМП Т-15 – это огневая мощь. Боевая машина НАТО имеет 57-милиметровую пушку, а отечественная – 30-милиметровую. При этом, отмечают эксперты, это преимущество нивелируется броней. «Пума» не в состоянии пробить Т-15 даже в упор, тогда как российская БМП справится с защитой немецкого конкурента уже на расстоянии 200-300 метров. Также следует отметить, что отечественные инженеры сейчас работают над установкой на свое БМП 57-милиметровой пушки, что приведет к полному доминированию данной боевой машины над соперником из НАТО.
Эксперты отмечают, хоть немецкая «Пума» формально не является тяжелой БМП, но ее сравнение с российской Т-15 не является ошибкой, так как вес обеих боевых машин сопоставим. Отечественная разработка оснащена танковой броней, тогда как аналог, стоящий на вооружении стран НАТО, имеет лишь легкую противоснарядную. Вместительность БМП Т-15 составляет 10 человек, а у немецкой «Пумы» - 6. В мощности двигателя российская боевая машина превосходит своего конкурента практически в 1,5 раза – 1500 л/с против 1088.
Единственный аспект, в котором у немецкой «Пумы» существует преимущество над российской БМП Т-15 – это огневая мощь. Боевая машина НАТО имеет 57-милиметровую пушку, а отечественная – 30-милиметровую. При этом, отмечают эксперты, это преимущество нивелируется броней. «Пума» не в состоянии пробить Т-15 даже в упор, тогда как российская БМП справится с защитой немецкого конкурента уже на расстоянии 200-300 метров. Также следует отметить, что отечественные инженеры сейчас работают над установкой на свое БМП 57-милиметровой пушки, что приведет к полному доминированию данной боевой машины над соперником из НАТО.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:54