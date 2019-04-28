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Ученые: Стресс на работе увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов
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Ученые: Стресс на работе увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов

Стресс на работе, а также проблемы со сном в три раза увеличивают риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых недугов. Об этом сообщается в материале Европейского журнала профилактической кардиологии.
Ученые: Стресс на работе увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов

Автором исследования стал профессор из Немецкого исследовательского центра здоровья окружающей среды и медицинского факультета Мюнхенского Технического университета Карл-Хайнц Ладвиг (Karl-Heinz Ladwig). По его словам, после рабочего дня человеку нужен отдых и сон, однако если этого не происходит, а рабочий процесс сопровождался стрессом, то у такого сотрудника в несколько раз увеличивается риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ситуация усугубляется для работников, страдающих от повышенного артериального давления.

В исследовании анализировались данные 1959 гипертоников в возрасте 25-65 лет, у которых в начале научного работы не наблюдались сердечно-сосудистые недуги или диабет. Наблюдение ученых длилось 18 лет, по прошествии которых выяснилось, что у людей со стрессом на работе риск смерти был выше в 1,6 раза, в то время как у людей с плохим сном в 1,8 раза. Исследователи отмечают, что врачам следует учитывать этот факт при лечении гипертоников, опрашивая их на наличие достаточного количества сна и стресса на работе. Отдельно отмечается, что эти факторы имеют тесную связь, увеличивая риск друг друга. Ученые советуют таким людям не снижать физическую активность, следить за питанием и состоянием своего здоровья.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 09:07

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