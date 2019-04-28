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Захар Саленко сделал татуировку, похожую на портрет Феофилактовой

Накануне в соцсетях была опубликована фотография Захара Саленко, на которой запечатлена его новая татуировка. В комментариях разгорелся спор, в честь кого она сделана.
Захар Саленко сделал татуировку, похожую на портрет Феофилактовой

На фото запечатлена тату на всю ногу с портретом неизвестной девушки, по все видимости, возлюбленной парня. Поклонники спорят, кто же увековечен на ноге участника “Дома-2”, который не смог устроить свою личную жизнь на проекте.

Виновник сплетен и гаданий молчит, в то время как подписчики спорят, кто же теперь находится на теле у главного красавчика проекта. Причем были выдвинуты самые разные версии. Первое предположение фолловеров - татуировка с портретом Маргариты Ларченко, скорее всего, это не так, потому что Рита и Захар никогда не были близки.
Захар Саленко сделал татуировку, похожую на портрет Феофилактовой

Вторая версия оказалась наиболее вероятна - на ноге теперь находится портрет Жени Феофилактовой, ведь столь очаровательная девушка без особых усилий могла завладеть сердцем Саленко.

Стоит сказать, что тату было выполнено практически на всю ногу, поэтому фанаты надеются, что это решение было серьезным, и вскоре Захар покажет ту самую виновницу безбашенного поступка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:00

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