В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала





Один из китайских клиентов написал в соцсетях, что уронил смартфон в ванную, но быстро вытащил обратно, при этом тот не включился снова. Клиент компании пришел в возмущение, потому как Huawei обещала продавать P30 Pro с хорошей защитой от влаги.В техподдержке пострадавшему покупателю объяснили, что влагозащита не сработала из-за незакрытых специальными устройствами громкоговорителя и динамиков. В руководстве критично высказались в адрес подчиненного, отметив что защита может сработать, если глубина погружения в воду составляет не больше полутора метров, разница температуры смартфона и жидкости не превышает пяти градусов, а длительность нахождения равна 30 минутам. Остается неизвестным, возместила ли компания ущерб потерпевшему.