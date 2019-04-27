В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду. В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Один из китайских клиентов написал в соцсетях, что уронил смартфон в ванную, но быстро вытащил обратно, при этом тот не включился снова. Клиент компании пришел в возмущение, потому как Huawei обещала продавать P30 Pro с хорошей защитой от влаги.
В техподдержке пострадавшему покупателю объяснили, что влагозащита не сработала из-за незакрытых специальными устройствами громкоговорителя и динамиков. В руководстве критично высказались в адрес подчиненного, отметив что защита может сработать, если глубина погружения в воду составляет не больше полутора метров, разница температуры смартфона и жидкости не превышает пяти градусов, а длительность нахождения равна 30 минутам. Остается неизвестным, возместила ли компания ущерб потерпевшему.
Один из китайских клиентов написал в соцсетях, что уронил смартфон в ванную, но быстро вытащил обратно, при этом тот не включился снова. Клиент компании пришел в возмущение, потому как Huawei обещала продавать P30 Pro с хорошей защитой от влаги.
В техподдержке пострадавшему покупателю объяснили, что влагозащита не сработала из-за незакрытых специальными устройствами громкоговорителя и динамиков. В руководстве критично высказались в адрес подчиненного, отметив что защита может сработать, если глубина погружения в воду составляет не больше полутора метров, разница температуры смартфона и жидкости не превышает пяти градусов, а длительность нахождения равна 30 минутам. Остается неизвестным, возместила ли компания ущерб потерпевшему.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:50