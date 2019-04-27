Блогер из США съел 40 000 калорий за сутки

Даже профессиональные спортсмены в Cheat day позволяют себе есть все, что хочется. Эрик Ламкин решил установить собственный рекорд и ел самую калорийную пищу целый день. Блогер с детства страдал от лишнего веса, а в 17 лет попал в медучреждение, где у него была диагностирована “нервная анорексия”. Затем Ламкин открыл для себя спорт и соревнования по скоростному поеданию пищи. Блогер за четыре дня смог употребить около 100 000 ккал, а самым сложным в этом стало ощущение боли в животе. В новом рекорде он решил поглотить 40 000 ккал за сутки, потратив минимальную сумму денег.На завтрак Эрик Ламкин пожарил яичницу из десятка яиц, а также съел коробку пончиков, тарелку тостов, банку шоколадной пасты и несколько коробок хлопьев с молоком. После употребления пищи он провел два часа на велосипеде. На обед блогер выбрал четыре больших картошки фри, такое же количество коктейлей Фраппе и салат, а также пачку чипсов, закусив все упаковкой арахиса. Сразу же после еды он отправился в спортзал, а после он съел шоколадный батончик, мороженное и арахисовую пасту в шоколаде. Ужин американца тоже оказался весьма питательным.