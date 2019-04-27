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Обнародовано содержание последнего обращения Юлии Началовой к пиар-директору

Стало известно содержание аудиозаписи Юлии Началовой, отправленное ею перед смертью своему пиар-директору Анне Исаевой. В ней певица попросила представителя не сообщать публике личные проблемы со здоровьем.
Обнародовано содержание последнего обращения Юлии Началовой к пиар-директору

Началова просила ничего не упоминать во время разговоров с работниками СМИ о болезни суставов. «Просто натерла ногу», - заявила тогда исполнительница. Она призвала привести пример многих отечественных звезд, весной тоже попавших в больницу. Упомянула Началова Светлану Лободу и Диму Билана, вынужденных лечиться для улучшения здоровья. Анна Исаева обнародовала аудиозапись сообщения от певицы в эфире программы «Привет, Андрей!».

Просьбу певицы пиар-директор так и не смогла выполнить. О ее положении вскоре узнала вся страна, а 16 марта Юлия Началова умерла в одной из столичных клиник.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:21

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