Обнародовано содержание последнего обращения Юлии Началовой к пиар-директору





Стало известно содержание аудиозаписи Юлии Началовой, отправленное ею перед смертью своему пиар-директору Анне Исаевой. В ней певица попросила представителя не сообщать публике личные проблемы со здоровьем.Началова просила ничего не упоминать во время разговоров с работниками СМИ о болезни суставов. «Просто натерла ногу», - заявила тогда исполнительница. Она призвала привести пример многих отечественных звезд, весной тоже попавших в больницу. Упомянула Началова Светлану Лободу и Диму Билана, вынужденных лечиться для улучшения здоровья. Анна Исаева обнародовала аудиозапись сообщения от певицы в эфире программы «Привет, Андрей!».Просьбу певицы пиар-директор так и не смогла выполнить. О ее положении вскоре узнала вся страна, а 16 марта Юлия Началова умерла в одной из столичных клиник.