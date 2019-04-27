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Эмилия Кларк в образе Джона Сноу попыталась отыскать Стену в Нью-Йорке

Актриса Эмилия Кларк, известная во всем мире по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», в образе Джона Сноу прогулялась по Нью-Йорку. В таком виде звезда подходила ко всем прохожим и просила помочь ей найти Стену.
Эмилия Кларк в образе Джона Сноу попыталась отыскать Стену в Нью-Йорке

Подобная необычная акция была проведена платформой Omaze, собирающей деньги на благотворительность. Она проведет лотерею, где разыграют просмотр финальной серии «Игры престолов» вместе с Эмилией Кларк. В рамках подготовки к этому мероприятию актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен, перевоплотилась в образ Джона Сноу.

В полном «обмундировании» Эмилия Кларк вышла на улицы Нью-Йорка с целью отыскать Великую Стену, расположенную на севере. «Джон Сноу» регулярно просил помощи у простых прохожих и задавал им вопросы относительно «навигации». Переодетая актриса несколько раз настаивала на том, что Стена очень высокая, поэтому ее должно быть видно из далека.
Следует отметить, что многие жители Нью-Йорка не узнавал ни Эмилию Кларк, ни «Джона Сноу». Это удивило саму актрису, ведь она была уверена, что «Игру престолов» смотрят абсолютно все люди, особенно в таком мегаполисе. В некоторых случаях звезде приходилось снимать бороду, но даже это помогало не всегда.

Напомним, финальный сезон «Игры престолов» состоит из 6 эпизодов, два из которых уже представлены широкой публике. Показ третьей серии состоится 28 апреля, а финал культового шоу покажут уже 19 мая.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:59

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