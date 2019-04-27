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Ученые установили причину «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Американские ученые узнали причину так называемой «кислородной катастрофы», приведшей к стремительному увеличению содержания этого вещества в атмосфере. Она произошла 50 млн лет назад вследствие столкновения Индии и Азии.
Ученые установили причину «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Ученые из Принстонского университета изучили микроскопические морские раковины – фораминиферы, которые продолжают хранить в себе данные о состоянии атмосферы Земли за период 30-70 млн лет назад. Анализ показал, что в начале изучаемого отрезка времени доминирующее место занимал азот, но около 50 млн лет назад произошло нечто, что привело к резкому увеличению содержания кислорода, что впоследствии было названо «кислородной катастрофой».

Раньше ученые не знали причину данного глобального процесса, сказавшегося на всей планете. Изначально специалисты рассматривали вариант изменения климата, но потом они узнали, что он стал другим уже после того, как случилась «кислородная катастрофа». Ее настоящей причиной оказалось столкновение Индии и Азии, которые ранее 50 млн лет назад не были одним целым.

В результате этого движения тектонических плит древнее море Тетис было «закрыто» с двух сторон и вскоре исчезло. Это нарушило связь между континентальными шельфами и океанами. Содержание азота в атмосфере Земли резко снизилось, а показатели кислорода наоборот стали доминирующими. Сейчас, отмечают ученые, начался обратный процесс.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:27

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