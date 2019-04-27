Эксперты назвали методы «замедления» времени





Многие замечали, что в процессе взросления человек как будто становится старше. Замедление времени ощущается, когда люди попадают в новую для них среду. Эти факторы взаимосвязаны объемом данных и опытом времени, включая мысли, чувства и восприятие. Чем больше информации воспринимается, тем медленнее длится время.Чтобы дни не казались быстротечными, эксперты рекомендуют находить новые задачи, с которыми прежде человек не сталкивался, открывать новые увлечения, больше путешествовать и знакомиться. Это поспособствует росту объема сведений и увеличению опыта прохождения времени. Также стоит проявлять усилия к переосмыслению происходящего вокруг. Например, во время прогулки не стоит думать о проблемах, а рассматривать небо и окружающую природу.