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Эксперты назвали методы «замедления» времени

С возрастом время якобы «ускоряется», но ученые выяснили, как можно его «замедлить». Для этого рекомендуется бывать в новых местах и общаться с другими людьми.
Эксперты назвали методы «замедления» времени

Многие замечали, что в процессе взросления человек как будто становится старше. Замедление времени ощущается, когда люди попадают в новую для них среду. Эти факторы взаимосвязаны объемом данных и опытом времени, включая мысли, чувства и восприятие. Чем больше информации воспринимается, тем медленнее длится время.

Чтобы дни не казались быстротечными, эксперты рекомендуют находить новые задачи, с которыми прежде человек не сталкивался, открывать новые увлечения, больше путешествовать и знакомиться. Это поспособствует росту объема сведений и увеличению опыта прохождения времени. Также стоит проявлять усилия к переосмыслению происходящего вокруг. Например, во время прогулки не стоит думать о проблемах, а рассматривать небо и окружающую природу.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:17

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