Названы самые популярные случаи обмана на СТО





На обман на станциях идут, чтобы больше заработать на клиенте. В таком случае ему предлагают операции по обслуживанию либо абсолютно ненужные, либо которые водитель смог бы выполнить и сам. Нередко мастера предлагают очистить MAF-датчик, в связи с загрязнением будто бы генерирующий неправдивые сведения. В такое устройство может попасть много пыли, но на его работе это не отразится.Другой стоящий внимания момент - чистка инжекторов. Если мотор начал плохо функционировать, то такой процесс может оказать помощь. В случае нормальной работы агрегата очистка не требуется. Часто на СТО предлагают вымыть кондиционер, но эта процедура очень простая, и с ней справится любой водитель.