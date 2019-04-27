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Названы самые популярные случаи обмана на СТО

После очередного техобслуживания на СТО у машины снова могут появиться проблемы, срочное решение которых требуется для нормального функционирования транспорта. Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.
Названы самые популярные случаи обмана на СТО

На обман на станциях идут, чтобы больше заработать на клиенте. В таком случае ему предлагают операции по обслуживанию либо абсолютно ненужные, либо которые водитель смог бы выполнить и сам. Нередко мастера предлагают очистить MAF-датчик, в связи с загрязнением будто бы генерирующий неправдивые сведения. В такое устройство может попасть много пыли, но на его работе это не отразится.

Другой стоящий внимания момент - чистка инжекторов. Если мотор начал плохо функционировать, то такой процесс может оказать помощь. В случае нормальной работы агрегата очистка не требуется. Часто на СТО предлагают вымыть кондиционер, но эта процедура очень простая, и с ней справится любой водитель.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:40

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