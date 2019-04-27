Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился на королеве красоты Сабрине Даур

Идрис Эльба женился на Сабрине Даур 26 апреля, хотя предложение своей будущей супруге он сделал еще в феврале прошлого года. Это произошло во время режиссерского дебюта звезды, тогда он представлял картину «Ярди». В ходе мероприятия 45-летний актер вышел прямо на сцену и предложил сомалийской королеве красоты свою руку и сердце, она сразу ответила: «Да». Плотный рабочий график обоих не позволил им быстро сыграть свадьбу, поэтому они запланировали ее на 26 апреля 2019 года.Первый день торжественной церемонии состоялся в отеле-люкс Ksar Char Bagh, в Марракеше, Марокко. Идрис Эльба выбрал для такого важного события костюм от дизайнера Освальда Боатенга, а 29-летняя Сабрина Даур остановила свой выбор на роскошном платье модельера Веры Вонг. Супруги планируют праздновать свадьбу три дня, а закончится она белой вечеринкой, куда гости придут в нарядах соответствующего цвета.Напомним, Идрис Эльба и Сабрина Даур познакомились в 2017 году во время работы над картиной «Между нами горы», съемки происходили в Канаде. Сам актер был женат дважды и воспитывает двоих детей. После последнего развода голливудская звезда заявил о том, что больше никогда не женится.