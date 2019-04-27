Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился на королеве красоты Сабрине Даур
Голливудская звезда Идрис Эльба, известный зрителям по фильму «Темная башня», женился на сомалийской королеве красоты Сабрине Даур. Молодожены обменялись кольцами на торжественной церемонии в городе Марракеш, Марокко.
Идрис Эльба женился на Сабрине Даур 26 апреля, хотя предложение своей будущей супруге он сделал еще в феврале прошлого года. Это произошло во время режиссерского дебюта звезды, тогда он представлял картину «Ярди». В ходе мероприятия 45-летний актер вышел прямо на сцену и предложил сомалийской королеве красоты свою руку и сердце, она сразу ответила: «Да». Плотный рабочий график обоих не позволил им быстро сыграть свадьбу, поэтому они запланировали ее на 26 апреля 2019 года.
Первый день торжественной церемонии состоялся в отеле-люкс Ksar Char Bagh, в Марракеше, Марокко. Идрис Эльба выбрал для такого важного события костюм от дизайнера Освальда Боатенга, а 29-летняя Сабрина Даур остановила свой выбор на роскошном платье модельера Веры Вонг. Супруги планируют праздновать свадьбу три дня, а закончится она белой вечеринкой, куда гости придут в нарядах соответствующего цвета.
Напомним, Идрис Эльба и Сабрина Даур познакомились в 2017 году во время работы над картиной «Между нами горы», съемки происходили в Канаде. Сам актер был женат дважды и воспитывает двоих детей. После последнего развода голливудская звезда заявил о том, что больше никогда не женится.
Идрис Эльба женился на Сабрине Даур 26 апреля, хотя предложение своей будущей супруге он сделал еще в феврале прошлого года. Это произошло во время режиссерского дебюта звезды, тогда он представлял картину «Ярди». В ходе мероприятия 45-летний актер вышел прямо на сцену и предложил сомалийской королеве красоты свою руку и сердце, она сразу ответила: «Да». Плотный рабочий график обоих не позволил им быстро сыграть свадьбу, поэтому они запланировали ее на 26 апреля 2019 года.
Первый день торжественной церемонии состоялся в отеле-люкс Ksar Char Bagh, в Марракеше, Марокко. Идрис Эльба выбрал для такого важного события костюм от дизайнера Освальда Боатенга, а 29-летняя Сабрина Даур остановила свой выбор на роскошном платье модельера Веры Вонг. Супруги планируют праздновать свадьбу три дня, а закончится она белой вечеринкой, куда гости придут в нарядах соответствующего цвета.
Напомним, Идрис Эльба и Сабрина Даур познакомились в 2017 году во время работы над картиной «Между нами горы», съемки происходили в Канаде. Сам актер был женат дважды и воспитывает двоих детей. После последнего развода голливудская звезда заявил о том, что больше никогда не женится.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:49