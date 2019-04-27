Бузова живет «на отшибе»: Инсайдеры раскрыли место жительства звезды «Дом-2»
Новоиспеченная российская певица Ольга Бузова живет изолированно от общества. Об этом на днях сообщили «анонимные источники», которые также подтвердили, что у ведущей реалити-шоу «Дом-2» на самом деле нет своего жилища, а квартиру она снимает.
На днях в Сети появился свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак!», в котором Бузова призналась, что живет в съемной квартире. Отметим, что именно эти заявления вызвали в Интернете много обсуждений, ведь, как оказалось, большая часть поклонников Ольги были до последнего уверены в том, что у знаменитости уже есть собственная жилплощадь.
Следует сказать, что Собчак, прибыв на место назначения, сразу же сообщила, что «королева Instagram» снимает квартиру вовсе не на улице Большая Бронная и даже не на Патриках или Рублевке, а возле МКАДа. Точного адреса Ксения все-таки не раскрыла фанатам Бузовой.
Вполне вероятно, что именно поэтому в социальных сетях принялись искать информацию, где же на самом деле живет поющая телеведущая. И вот несколько часов назад в Интернете раскрыли место жительства звезды телестройки «Дом-2».
По словам информаторов, Бузова живет «на отшибе» столицы в ЖК «Миракс парк» в районе станции метро Юго-западная.
Следует обратить внимание еще на то, что во время общения с Бузовой Собчак поинтересовалась у своей коллеги, не строит ли та случайно себе где-нибудь загородный дом. На вопрос Ксении Ольга ответила сразу же и указала на то, что пока не имеет такой возможности.
На днях в Сети появился свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак!», в котором Бузова призналась, что живет в съемной квартире. Отметим, что именно эти заявления вызвали в Интернете много обсуждений, ведь, как оказалось, большая часть поклонников Ольги были до последнего уверены в том, что у знаменитости уже есть собственная жилплощадь.
Следует сказать, что Собчак, прибыв на место назначения, сразу же сообщила, что «королева Instagram» снимает квартиру вовсе не на улице Большая Бронная и даже не на Патриках или Рублевке, а возле МКАДа. Точного адреса Ксения все-таки не раскрыла фанатам Бузовой.
Вполне вероятно, что именно поэтому в социальных сетях принялись искать информацию, где же на самом деле живет поющая телеведущая. И вот несколько часов назад в Интернете раскрыли место жительства звезды телестройки «Дом-2».
По словам информаторов, Бузова живет «на отшибе» столицы в ЖК «Миракс парк» в районе станции метро Юго-западная.
Следует обратить внимание еще на то, что во время общения с Бузовой Собчак поинтересовалась у своей коллеги, не строит ли та случайно себе где-нибудь загородный дом. На вопрос Ксении Ольга ответила сразу же и указала на то, что пока не имеет такой возможности.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47