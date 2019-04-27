Анна Седокова призналась, что у нее никогда не было секса без любви

В разговоре со “СтарХитом” певица отметила, что интересуется добрыми мужчинами, а также ценит лидеров. В семейной жизни для нее важна забота и склонность избранника к поступкам. Анна Седокова может познакомиться с интересующим ее человеком в любом месте, поскольку уверена, что запрещенных для этого локаций нет. В физической близости для телеведущей важным являются эмоции, поскольку она верит, что без любви невозможно доставить партнеру удовольствие. Для поддержания чувства собственной сексуальности Анна Седокова наряжается в красное. Певица планирует выйти замуж за мужчину, который сможет сделать ее счастливой, а также детей звезды.Седокова призналась в собственной лени, а также в любви к чтению по ночам. При этом своих детей она приучает к трудолюбию и обещает полностью обеспечить им жизнь.