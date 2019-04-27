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В Петергофе злоумышленники ограбили пенсионерку на 1,2 млн рублей

В Петергофе, Санкт-Петербург, двое злоумышленников совершили ограбление 61-летней пенсионерки. Они попали в жилище пожилой женщины через окно и вынесли имущество, чья стоимость оценивается в 1,2 млн рублей.
В Петергофе злоумышленники ограбили пенсионерку на 1,2 млн рублей

Ограбление произошло 26 апреля около 8:30 по местному времени в Петергофе. Двое злоумышленников с помощью инструментов вскрыли окно и залезли в дом 61-летней пенсионерки. Там они встретили владелицу квартиры, но она не успела позвать на помощь или вызвать полицию, один из грабителей с помощью грубой силы помешал ей это сделать, а затем держал ее на месте. В это время его сообщник собирал имущество пожилой женщины, кажущееся ему ценным. Под его руку попали шкатулка с ювелирными украшениями, несколько наручных и настольных часов, а также обработанные шкуры диких животных - лисицы и волка. После этого злоумышленники покинули место преступления тем же путем, как и попали в дом – через окно.

61-летняя жительница Петергофа вызвала полицию. Прибывшие на место ограбления правоохранители опросили потерпевшую и установили приблизительную ценность украденного имущества. Грабители забрали с собой вещей на сумму около 1 млн 200 тысяч рублей. По факту происшествия уже открыто уголовное делопроизводство по статье УК РФ «Грабеж». Правоохранители Санкт-Петербурга и Ленобласти разослали ориентировки и занимаются поиском грабителей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:21

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