Любовь Успенская заявила о желании стать рэп-исполнительницей

В Красноярске состоялся концерт королевы русского шансона – Любови Успенской. Певица заявила, что концерт удался. По ее словам, зрители тепло принимали ее творчество и дарили массу аплодисментов, а она в свою очередь старалась донести свою любовь до каждого. Звезда отметила, что зарядилась энергией для новых творческих успехов.Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram видео, где она прощается с публикой после концерта. Она кланяется под аплодисменты и благодарит зрителей за теплый прием. Также певица заявила, что теперь место королевы шансона свободно, а она станет звездой в рэпе.Поклонники делятся эмоциями в комментариях к посту: «Любочка, вы лучшая! Столько эмоций на концерте! Вы передаете свою добрую и позитивную энергию, и это чувствуется», «Невероятная Любовь! Спасибо Вам за энергетику и за то, что Вы делаете для нас».