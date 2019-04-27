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Любовь Успенская заявила о желании стать рэп-исполнительницей

Любовь Успенская успешно выступила с концертом в Красноярске. В отчете о своем выступлении на странице в Instagram королева шансона заявила, что теперь станет рэп-исполнительницей.
Любовь Успенская заявила о желании стать рэп-исполнительницей

В Красноярске состоялся концерт королевы русского шансона – Любови Успенской. Певица заявила, что концерт удался. По ее словам, зрители тепло принимали ее творчество и дарили массу аплодисментов, а она в свою очередь старалась донести свою любовь до каждого. Звезда отметила, что зарядилась энергией для новых творческих успехов.

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram видео, где она прощается с публикой после концерта. Она кланяется под аплодисменты и благодарит зрителей за теплый прием. Также певица заявила, что теперь место королевы шансона свободно, а она станет звездой в рэпе.

Поклонники делятся эмоциями в комментариях к посту: «Любочка, вы лучшая! Столько эмоций на концерте! Вы передаете свою добрую и позитивную энергию, и это чувствуется», «Невероятная Любовь! Спасибо Вам за энергетику и за то, что Вы делаете для нас».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:17

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