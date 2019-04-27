Поклонская советует Порошенко собирать вещи и готовиться к бегству





Политик уверена, что Петру Порошенко и его команде необходимо быстрее собирать вещи и готовиться к бегству, но они занимаются совершенно другим – усугубляют и так и непростую ситуацию в стране. Российский политик назвала последний языковой закон «позорным» и отметила, что его принимали в откровенной спешке. По мнению депутата Госдумы, действующий президент Украины не до конца понимает всей серьезности новой политической ситуации, ведь результаты выборов говорят сами за себя – 73% избирателей не согласны с его прошлыми решениями.Наталья Поклонская выразила надежду, что Петр Порошенко и его окружение понесет ответственность за вред, причиненный ими всему украинскому народу. Российский политик уверена: это должна быть четкая и принципиальная оценка всему периоду правления действующего президента и этим вопросом должен заняться Владимир Зеленский, который в скором времени займет наивысшую государственную должность. В завершение Наталья Поклонская отметила, что не в состоянии влиять на эту ситуацию, поэтому ей остается только надеяться на справедливость.