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Поклонская советует Порошенко собирать вещи и готовиться к бегству

Наталья Поклонская высказала свое мнение относительно будущего Петра Порошенко. Депутат Госдумы от Крыма уверена, что действующему президенту Украины следует собирать свои вещи и готовиться к бегству, а не стараться усугубить имеющуюся ситуацию.
Поклонская советует Порошенко собирать вещи и готовиться к бегству

Политик уверена, что Петру Порошенко и его команде необходимо быстрее собирать вещи и готовиться к бегству, но они занимаются совершенно другим – усугубляют и так и непростую ситуацию в стране. Российский политик назвала последний языковой закон «позорным» и отметила, что его принимали в откровенной спешке. По мнению депутата Госдумы, действующий президент Украины не до конца понимает всей серьезности новой политической ситуации, ведь результаты выборов говорят сами за себя – 73% избирателей не согласны с его прошлыми решениями.

Наталья Поклонская выразила надежду, что Петр Порошенко и его окружение понесет ответственность за вред, причиненный ими всему украинскому народу. Российский политик уверена: это должна быть четкая и принципиальная оценка всему периоду правления действующего президента и этим вопросом должен заняться Владимир Зеленский, который в скором времени займет наивысшую государственную должность. В завершение Наталья Поклонская отметила, что не в состоянии влиять на эту ситуацию, поэтому ей остается только надеяться на справедливость.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:29

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