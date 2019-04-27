В Сети начался сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе





Для этого он зарегистрировал заявку на интернет-площадке GoFundMe, созданной специально для сбора средств. На похороны кота Пикачу в космосе Стив Мант собирается потратить 5 тысяч долларов - именно такую сумму он желает получить от неравнодушных пользователей Сети. По его словам, домашний питомец долгое время боролся с диабетом, но серьезная болезнь все-таки победила, животное умерло в начале 2019 года.Идея похоронить кота Пикачу в космосе пришла к Стиву Манту не сразу, но теперь он твердо намерен довести свою задумку до конца. Для этого владелец уже кремировал своего любимца и теперь дело за малым – собрать 5 тысяч долларов и подать заявку в компанию Celestis, оказывающую подобные услуги людям, но она не прочь поработать и с домашним животным. Его прах будет распылен на околоземной орбите и таким образом Пикачу станет первым котом, удостоившимся чести быть похороненным в космосе.На данный момент Стив Мант собрал на интернет-площадке GoFundMe чуть более 1,7 тысячи долларов. Он прокомментировал эту ситуацию и отметил, что готов ждать столько, сколько понадобится. Ради своего любимого кота Пикачу и памяти о нем владелец готов пойти на многое.