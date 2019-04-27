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Василиса Дмитренко вышла на прогулку в необычном одеянии

Единственная дочь «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вышла на прогулку в необычной одежде. По мнению многочисленных телезрителей реалити-шоу «Дом-2», родителям Василисы на самом деле все равно, во что одета девочка.

Василиса Дмитренко вышла на прогулку в необычном одеянии

В последнее время поклонники телестройки заметили, что Ольга перестала хвалиться тем, что она якобы дает своей дочери все самое лучшее. Впрочем, ранее длинноволосая красавица буквально в каждом выпуске «Дома-2» рассказывала о том, что тратит на наряды и игрушки Василисы «баснословные суммы».

Считанные часы назад Рапунцель опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, мимо которых не смогли пройти недоброжелатели «бренда». А все потому, что злопыхатели принялись вовсю обсуждать те самые дизайнерские вещи, которые будто бы Ольга покупает Василисе.

Василиса Дмитренко вышла на прогулку в необычном одеянии

На коротких видеороликах запечатлена дочь Рапунцель и Дмитренко, на которую для прогулки по Периметру надели весьма необычную одежду. На малышке надето праздничное платье в цветочный принт, которое ее родители решили дополнить спортивной кофтой на несколько размеров больше, чем следовало бы.

Более того, на голове у Василисы находится вязанная корона, которая, по мнению интернет-пользователей, не вписывается в образ. Сейчас Ольгу практически забросали нелицеприятными комментариями, в которых телезрители указывают Рапунцель на то, что ей на самом деле все равно, во что одета Василиса.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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