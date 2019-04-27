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Стас Михайлов празднует 50-летие и жалуется, что зрители уходят с его концертов

Стас Михайлов 27 апреля празднует 50-летие. Популярный певец посетил студию программы «Вечерний Ургант», где порадовал ведущего подарками и пожаловался, что в последнее время зрители уходят с его концертов.
Стас Михайлов празднует 50-летие и жалуется, что зрители уходят с его концертов

Поп-звезда, несмотря на то, что день рождения у него, преподнес Ивану Урганту несколько презентов. Он вручил ему специальное масло, повышающее растительность на лице, заверив бородатого коллегу, что с помощью этого средства волосы будут выглядеть лучше. Знаменитость также подарил телеведущему приглашение на свой юбилейный сольник, находившийся в большом керамическом пасхальном яйце. Концерт должен состояться через пару дней, а пока Стас Михайлов гастролирует по городам России.

Именинник признался шоумену: после выступления в нескольких городах он был очень удивлен реакцией на него поклонников. Дело в том, что во время концертов некоторые люди поднимались и уходили из зала, сомневаясь, настоящий ли перед ними Стас Михайлов. Звезда даже предлагал таким фанатам подергать его за бороду, чтобы они смогли «узнать» своего кумира, но это не подействовало.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:15

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