Стас Михайлов празднует 50-летие и жалуется, что зрители уходят с его концертов
Стас Михайлов 27 апреля празднует 50-летие. Популярный певец посетил студию программы «Вечерний Ургант», где порадовал ведущего подарками и пожаловался, что в последнее время зрители уходят с его концертов.
Поп-звезда, несмотря на то, что день рождения у него, преподнес Ивану Урганту несколько презентов. Он вручил ему специальное масло, повышающее растительность на лице, заверив бородатого коллегу, что с помощью этого средства волосы будут выглядеть лучше. Знаменитость также подарил телеведущему приглашение на свой юбилейный сольник, находившийся в большом керамическом пасхальном яйце. Концерт должен состояться через пару дней, а пока Стас Михайлов гастролирует по городам России.
Именинник признался шоумену: после выступления в нескольких городах он был очень удивлен реакцией на него поклонников. Дело в том, что во время концертов некоторые люди поднимались и уходили из зала, сомневаясь, настоящий ли перед ними Стас Михайлов. Звезда даже предлагал таким фанатам подергать его за бороду, чтобы они смогли «узнать» своего кумира, но это не подействовало.
Поп-звезда, несмотря на то, что день рождения у него, преподнес Ивану Урганту несколько презентов. Он вручил ему специальное масло, повышающее растительность на лице, заверив бородатого коллегу, что с помощью этого средства волосы будут выглядеть лучше. Знаменитость также подарил телеведущему приглашение на свой юбилейный сольник, находившийся в большом керамическом пасхальном яйце. Концерт должен состояться через пару дней, а пока Стас Михайлов гастролирует по городам России.
Именинник признался шоумену: после выступления в нескольких городах он был очень удивлен реакцией на него поклонников. Дело в том, что во время концертов некоторые люди поднимались и уходили из зала, сомневаясь, настоящий ли перед ними Стас Михайлов. Звезда даже предлагал таким фанатам подергать его за бороду, чтобы они смогли «узнать» своего кумира, но это не подействовало.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:15