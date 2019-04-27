Стас Михайлов празднует 50-летие и жалуется, что зрители уходят с его концертов

Поп-звезда, несмотря на то, что день рождения у него, преподнес Ивану Урганту несколько презентов. Он вручил ему специальное масло, повышающее растительность на лице, заверив бородатого коллегу, что с помощью этого средства волосы будут выглядеть лучше. Знаменитость также подарил телеведущему приглашение на свой юбилейный сольник, находившийся в большом керамическом пасхальном яйце. Концерт должен состояться через пару дней, а пока Стас Михайлов гастролирует по городам России.Именинник признался шоумену: после выступления в нескольких городах он был очень удивлен реакцией на него поклонников. Дело в том, что во время концертов некоторые люди поднимались и уходили из зала, сомневаясь, настоящий ли перед ними Стас Михайлов. Звезда даже предлагал таким фанатам подергать его за бороду, чтобы они смогли «узнать» своего кумира, но это не подействовало.