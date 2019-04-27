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Максим Галкин признался, что разочарован финалом шоу “Голос. Дети”

Телеведущий Максим Галкин оказался недоволен победой дочери Алсу на шоу “Голос. Дети”. По мнению артиста, победа должна была достаться Нино Чеснер, Анастасии Ивановой или Максиму Ержану.
Максим Галкин признался, что разочарован финалом шоу “Голос. Дети”

За несколько часов до начала финального этапа шоу “Голос. Дети” Максим Галкин высказался по поводу шоу посредством публикации в Instagram. Артист вспомнил, что к нему на программу еще два года назад пришла Нино Чеснер, которая впоследствии смогла дойти до финала детского конкурса на Первом канале. Галкин признался, что болел именно за Чеснер, отметив, что она лучше остальных. После победы Микеллы Абрамовой под постом телеведущего появились гневные комментарии от пользователей, которые посчитали голосование нечестным.

Максим Галкин решил не скрывать своего негодования, поддержав своих подписчиков. Артист отметил, что финалисты “Голоса. Дети” обладали природными фантастическими голосами, но он находится в шоковом состоянии от итогов конкурса. Певица Алсу сразу после победы дочери ограничила комментарии под последним постом. Победительница Абрамова исполнила композиции “Ты здесь” Игоря Николаева и Love the Way You Lie Эминема и Рианны.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:34

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