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Facebook запретил приложения с тестами из-за кражи личных данных пользователей

Социальная сеть Facebook запретила приложения с различными тестами: личностными, психологическими, профессиональными и другими. Такое решение компания приняла в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica, использовавшегося для кражи личных данных пользователей.
Facebook запретил приложения с тестами из-за кражи личных данных пользователей

О новой политике социальной сети Facebook заявил директор по управлению продуктами Эдди О’Нил. Он сообщил, что теперь приложения с минимальной полезностью, такие как личностные, психологические, профессиональны и другие тесты будут фактически запрещенными. Их все еще можно будет создавать и выпускать, но теперь к ним изменились требования безопасности, поэтому их число значительно сократится. Запрашивать личные данные пользователя приложения смогут только в том случае, если они в состоянии улучшить пользовательский опыт человека с помощью изучения его персональной информации.

Такое решение социальная сеть Facebook приняла после громкого скандала вокруг теста Cambridge Analytica. С его помощью были украдены данные почти 90 млн человек, а затем их продали частной компании. Тогда социальная сеть выступила с заявлением и пообещала решить имеющуюся проблему, чтобы такие утечки не случались в будущем.
Facebook запретил приложения с тестами из-за кражи личных данных пользователей

Эдди О’Нил отметил, что новые приложения потеряют доступ к API, использовавшихся для создания тестов, уже 30 апреля, а функционирование уже существующих приложений планируют прекратить 30 июня.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:44

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