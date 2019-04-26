Ученые: Первые организмы в Солнечной системе могли развиться задолго до образования Земли





Данная гипотеза основана на том, что каменные строительные блоки небесных тел содержали такие необходимые для зарождения жизни компоненты, как жидкая вода, источник энергии и органические молекулы. Подтверждение своего предположения ученые нашли в обнаруженном в южной части Австралии в 1969-м году метеорите под названием Мерчинсон. В древнем небесном теле находилось 35 аминокислот, а запах от него исходил, как от нефтяной скважины. Источником энергии в материнской части метеорита оказался радиоактивный распад алюминия-26.Тепло, исходившее от космического тела, способствовало выделению воды. Это привело к образованию в объекте металлического ядра, жидкой мантии и скалистой коры. С помощью компьютерного моделирования ученые попытались выяснить, как происходило изменение планет в течении 15 млн лет. В связи с предположением, что жизнь в Солнечной системе появилась до формирования Земли, нельзя исключать факта существования разумных существ на других планетах, полагают некоторые эксперты.По мнению исследователей, прародиной биологических видов может оказаться Марс. Приверженцы данной версии среди главных причин прекращения жизни на этой планете называют глобальную катастрофу. Речь идет о столкновении Красной планеты с другим масштабным космическим телом.