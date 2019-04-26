АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Ученые: Первые организмы в Солнечной системе могли развиться задолго до образования Земли

В Калифорнийском университете в Беркли ученые сделали неожиданное заявление. Специалисты утверждают, что первые организмы в Солнечной системе могли развиться задолго до образования Земли.
Ученые: Первые организмы в Солнечной системе могли развиться задолго до образования Земли

Данная гипотеза основана на том, что каменные строительные блоки небесных тел содержали такие необходимые для зарождения жизни компоненты, как жидкая вода, источник энергии и органические молекулы. Подтверждение своего предположения ученые нашли в обнаруженном в южной части Австралии в 1969-м году метеорите под названием Мерчинсон. В древнем небесном теле находилось 35 аминокислот, а запах от него исходил, как от нефтяной скважины. Источником энергии в материнской части метеорита оказался радиоактивный распад алюминия-26.

Тепло, исходившее от космического тела, способствовало выделению воды. Это привело к образованию в объекте металлического ядра, жидкой мантии и скалистой коры. С помощью компьютерного моделирования ученые попытались выяснить, как происходило изменение планет в течении 15 млн лет. В связи с предположением, что жизнь в Солнечной системе появилась до формирования Земли, нельзя исключать факта существования разумных существ на других планетах, полагают некоторые эксперты.
Ученые: Первые организмы в Солнечной системе могли развиться задолго до образования Земли

По мнению исследователей, прародиной биологических видов может оказаться Марс. Приверженцы данной версии среди главных причин прекращения жизни на этой планете называют глобальную катастрофу. Речь идет о столкновении Красной планеты с другим масштабным космическим телом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Черкасов против того, чтобы его
Ученые: Первые организмы в Солнечной
Илья Яббаров заявил, что «до конца
Девушка Романа Гриценко решила дать
Ирина Дубцова рассказала о желании
Ольга Бузова отписалась от Ксении
Житель Канады нашёл у озера Онтарио
Незадолго до смерти Элина Быстрицкая
«Яндекс» опубликовал свои доходы от
Заболевшей Полине Гагариной предложили
Разработчик раскрыл итоги испытаний
Ольга Бузова призналась, что была
Симона Юнусова научила маленькую
Новую Hyundai Creta раскритиковали в
Милену Безбородову не устраивает
В Красноярском крае осудили двух
Эксперты рассказали о пользе
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина
Химические зонды помогут ученым лучше
В США планируют запустить напечатанную
Появился рендер пурпурной версии
«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим
Голосовой помощник Google научился
Ученые тестируют новый метод
Анастасия Волочкова анонсировала
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Звезда сериала «Возвращение Мухтара»
Одновитковую схему сближения с МКС
Стас Садальский заступился за Алексея
Mail.Ru запустит сервис реставрации
Просмотреть все новости