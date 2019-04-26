Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем





При прогулке возле озера канадец обратил внимание на 3 камня, которые обладали довольно редкой симметричностью и расцветкой. Поскольку находку можно считать уникальной, местный житель забрал её с собой. Как оказалось, камни притягивались к железу или друг к друг, кроме того, меняли положение стрелки на компасе. Мужчина предположил, что это магнитная руда внеземного происхождения.Не исключено, что речь идёт о фрагментах метеорита, упавшего на нашу планету очень давно, или осколках инопланетного корабля. Интернет-пользователи советуют канадцу отдать камни исследователям для определения природы их происхождения.