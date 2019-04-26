В Красноярском крае осудили двух истязавших детей кнопками воспитателей





Это громкое дело началось еще в 2017 году, когда жительница Канска обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться с воспитательницами, применяющими в своей работе с детьми канцелярские кнопки, иголки и скрепки. Закончившееся осенью прошлого года расследование установило вину двух женщин, работающих в местном детском саду, их возраст – 40 и 49 лет. Их обоих приговорили к 4 годам колонии общего режима по двум статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Примечателен тот факт, что обе осужденные так и не признали свою вину.Родители узнали о подобной практике «воспитания» в местном детском саду от самих детей, уставших терпеть истязания. Оказалось, что две воспитательницы принуждали малышей 4- и 5-летнего возраста к порядку и нужному поведению с помощью канцелярских кнопок, скрепок и иголок. Ими они прокалывали несовершеннолетним язык, ноги, руки и ягодицы, все это продолжалось с 2016 года по апрель 2017.Приговор был вынесен 25 апреля судом Красноярского края. Осужденных воспитателей взяли под стражу прямо в зале суда.