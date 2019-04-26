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Голосовой помощник Google научился рассказывать сказки через планшеты и смартфоны

Голосовой помощник Google теперь может рассказывать сказки при помощи телефона или планшета. Ранее для этого пользователю были необходимы динамики Google Home.
Голосовой помощник Google научился рассказывать сказки через планшеты и смартфоны

Функция “Расскажи мне историю” теперь доступна для устройств на Android и iOS для жителей Канады, США, Британии, а также Австралии и Индии. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо иметь последнюю версию Google книги. Пользователи имеют возможность послушать сказку в исполнении голосового помощника Google по просьбе “Окей, Google, расскажи мне историю”. Система подберет сказку рандомно из бесплатных аудиокниг Play Books.

Каждая из историй длится около 10 минут, а также может представлять разные жанры, включая современные работы. В частности, пользователи могут услышать “Blaze and the Monster Machines”, “Dora the Explorer” и “Teenage Mutant Ninja Turtles”. На данный момент неизвестно, появится ли обновление для русскоязычного формата Google Assistant.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22

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