Голосовой помощник Google научился рассказывать сказки через планшеты и смартфоны

Функция “Расскажи мне историю” теперь доступна для устройств на Android и iOS для жителей Канады, США, Британии, а также Австралии и Индии. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо иметь последнюю версию Google книги. Пользователи имеют возможность послушать сказку в исполнении голосового помощника Google по просьбе “Окей, Google, расскажи мне историю”. Система подберет сказку рандомно из бесплатных аудиокниг Play Books.Каждая из историй длится около 10 минут, а также может представлять разные жанры, включая современные работы. В частности, пользователи могут услышать “Blaze and the Monster Machines”, “Dora the Explorer” и “Teenage Mutant Ninja Turtles”. На данный момент неизвестно, появится ли обновление для русскоязычного формата Google Assistant.