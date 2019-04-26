Голосовой помощник Google научился рассказывать сказки через планшеты и смартфоны
Голосовой помощник Google теперь может рассказывать сказки при помощи телефона или планшета. Ранее для этого пользователю были необходимы динамики Google Home.
Функция “Расскажи мне историю” теперь доступна для устройств на Android и iOS для жителей Канады, США, Британии, а также Австралии и Индии. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо иметь последнюю версию Google книги. Пользователи имеют возможность послушать сказку в исполнении голосового помощника Google по просьбе “Окей, Google, расскажи мне историю”. Система подберет сказку рандомно из бесплатных аудиокниг Play Books.
Каждая из историй длится около 10 минут, а также может представлять разные жанры, включая современные работы. В частности, пользователи могут услышать “Blaze and the Monster Machines”, “Dora the Explorer” и “Teenage Mutant Ninja Turtles”. На данный момент неизвестно, появится ли обновление для русскоязычного формата Google Assistant.
Функция “Расскажи мне историю” теперь доступна для устройств на Android и iOS для жителей Канады, США, Британии, а также Австралии и Индии. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо иметь последнюю версию Google книги. Пользователи имеют возможность послушать сказку в исполнении голосового помощника Google по просьбе “Окей, Google, расскажи мне историю”. Система подберет сказку рандомно из бесплатных аудиокниг Play Books.
Каждая из историй длится около 10 минут, а также может представлять разные жанры, включая современные работы. В частности, пользователи могут услышать “Blaze and the Monster Machines”, “Dora the Explorer” и “Teenage Mutant Ninja Turtles”. На данный момент неизвестно, появится ли обновление для русскоязычного формата Google Assistant.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22