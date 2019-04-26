Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает им спать по утрам
Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает звездным родителям спать по утрам. На своей странице в сети Instagram музыкант разместил видео, где запечатлены утренние часы семейства.
Влад Топалов поделился с подписчиками своим утренним настроением, показав на видео раннее пробуждение. Как оказалось, пятимесячный сын пары по имени Михаил не дает звездным родителям спать по утрам, из-за чего, как признался музыкант, он с супругой готов стонать. Поклонники заметили, что Топалов и Тодоренко выглядят помятыми и сонными, а также увидели светлую макушку Михаила. При этом лицо ребенка звездные родители тщательно скрывают. В комментариях подписчики пожелали молодой семье терпения в воспитании малыша.
После рождения ребенка Регина Тодоренко не стала засиживаться в декрете и почти сразу вышла на работу. Телеведущая не могла расставаться с сыном надолго, поэтому стала брать его с собой на съемки.
Влад Топалов поделился с подписчиками своим утренним настроением, показав на видео раннее пробуждение. Как оказалось, пятимесячный сын пары по имени Михаил не дает звездным родителям спать по утрам, из-за чего, как признался музыкант, он с супругой готов стонать. Поклонники заметили, что Топалов и Тодоренко выглядят помятыми и сонными, а также увидели светлую макушку Михаила. При этом лицо ребенка звездные родители тщательно скрывают. В комментариях подписчики пожелали молодой семье терпения в воспитании малыша.
После рождения ребенка Регина Тодоренко не стала засиживаться в декрете и почти сразу вышла на работу. Телеведущая не могла расставаться с сыном надолго, поэтому стала брать его с собой на съемки.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:25