АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Химические зонды помогут ученым лучше понимать развитие болезней
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает им спать по утрам

Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает звездным родителям спать по утрам. На своей странице в сети Instagram музыкант разместил видео, где запечатлены утренние часы семейства.
Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает им спать по утрам

Влад Топалов поделился с подписчиками своим утренним настроением, показав на видео раннее пробуждение. Как оказалось, пятимесячный сын пары по имени Михаил не дает звездным родителям спать по утрам, из-за чего, как признался музыкант, он с супругой готов стонать. Поклонники заметили, что Топалов и Тодоренко выглядят помятыми и сонными, а также увидели светлую макушку Михаила. При этом лицо ребенка звездные родители тщательно скрывают. В комментариях подписчики пожелали молодой семье терпения в воспитании малыша.

После рождения ребенка Регина Тодоренко не стала засиживаться в декрете и почти сразу вышла на работу. Телеведущая не могла расставаться с сыном надолго, поэтому стала брать его с собой на съемки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о пользе
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина
Химические зонды помогут ученым лучше
В США планируют запустить напечатанную
Появился рендер пурпурной версии
«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим
Голосовой помощник Google научился
Ученые тестируют новый метод
Анастасия Волочкова анонсировала
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Звезда сериала «Возвращение Мухтара»
Одновитковую схему сближения с МКС
Стас Садальский заступился за Алексея
Mail.Ru запустит сервис реставрации
Ученые обнаружили метод борьбы с
Пятимесячный сын Влада Топалова и
Половина россиян не знают, зачем
Эксперты рассказали, за какой помощью
Алексей Воробьев покинул кресло жюри
Планшеты Apple iPad получат поддержку
Иван Ургант и Равшана Куркова провели
Оттенок кожи может предупредить о
Майли Сайрус заявила о своей
Samsung заставила iFixit удалить
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее
Ford объявил о распродаже аксессуаров и
Роман Капаклы начал уделять спорту
Похолодание в Москве на следующей
Ученые: Творческие порывы у людей не
Екатерина Вуличенко призналась дочери
Просмотреть все новости