Пятимесячный сын Влада Топалова и Регины Тодоренко не дает им спать по утрам

Влад Топалов поделился с подписчиками своим утренним настроением, показав на видео раннее пробуждение. Как оказалось, пятимесячный сын пары по имени Михаил не дает звездным родителям спать по утрам, из-за чего, как признался музыкант, он с супругой готов стонать. Поклонники заметили, что Топалов и Тодоренко выглядят помятыми и сонными, а также увидели светлую макушку Михаила. При этом лицо ребенка звездные родители тщательно скрывают. В комментариях подписчики пожелали молодой семье терпения в воспитании малыша.После рождения ребенка Регина Тодоренко не стала засиживаться в декрете и почти сразу вышла на работу. Телеведущая не могла расставаться с сыном надолго, поэтому стала брать его с собой на съемки.