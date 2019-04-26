Похолодание в Москве на следующей неделе может быть опасно для здоровья





Сейчас в Москве стоит необычайно теплая, почти летняя погода. Но уже к началу следующей недели столбики термометров ночью могут опуститься до отметок со знаком «минус». Также ожидается рост атмосферного давления. Как отмечают в Гидрометцентре, такие изменения погодных условий вполне типичны для этого времени года.В связи с понижением температуры молодым людям стоит обратить внимание на свою форму одежды. Ведь, привыкнув одеваться легко, сложно снова достать наряд потеплее. Погода весной обманчива, что чревато переохлаждениями. Выходя из дома, рекомендуется взять с собой куртку или теплую кофту.Старшее поколение и люди, страдающие хроническими формами заболеваний, должны быть особо внимательны к своему здоровью в эти дни. Из-за перепадов атмосферного давления возможны обострения заболеваний, гипо- и гипертонические кризы. Астматики могут ощущать затруднение дыхания. Медики рекомендуют всегда иметь при себе прописанные врачом препараты для купирования приступообразных состояний.