Apple Watch продолжили работать после 6 месяцев в Тихом океане





Опытный сервер из США рассказал необычную историю о том, как его часы Apple Watch провели 6 месяцев в Тихом океане, но сохранили свою функциональность. Данный гаджет Роберт Бейнтер использовал для того, чтобы отслеживать скорость и направление своего передвижения, но в один момент он поймал слишком большую волну и не справился с ней. Вынырнув из воды он обнаружил, что умные часы пропали. Серфер потратил на их поиски несколько часов, использовал для этого свой iPhone и функцию «Найти iPhone», но все это не дало результатов.Американец Роберт Бейнтер уже и забыл про эти Apple Watch, когда ему позвонил человек, живущий на 5 километров севернее. Он сообщил, что нашел умные часы серфера на берегу и готов вернуть их владельцу. Радостный любитель экстремального отдыха отправился на встречу, где и получил свой гаджет назад. По его словам, устройство провело в соленой воде Тихого океана не менее 6 месяцев, но сохранило свою работоспособность. Единственная проблема, замеченная им, – это слегка потемневший экран.Такая живучесть Apple Watch очень удивила серфера, и он поблагодарил «яблочную» компанию за такое качество продукции. Американец знал, что данный гаджет водонепроницаемый, но не представлял, что настолько.