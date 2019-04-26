Астрономы обнаружили новую сверхметаллическую звезду с самым низким уровнем железа





Железодефицитные звезды – очень редкое явление. До найденного тела, получившего название SMSS J160540.18-144323.1, ученым удалось зафиксировать только несколько объектов, содержание железа в которых ниже -5. Сейчас наиболее бедной железом звездой считается SMSS J0313–6708 с металличностью на уровне -7,3. HE 1327-2326 – объект, где уровень металличности ниже -5,7. Последняя, по словам экспертов, является звездой с самым низким обилием железа.Исследователи осуществляют поиск сверхметаллических космических тел при помощи телескопа SkyMapper, который расположен в Австралии, и спектографов на других устройствах. По словам экспертов, новая SMSS J160540.18-144323.1 может похвастаться «ультранизким» содержанием железа. Звезда, расположенная на расстоянии, предположительно, 36 000 световых лет в гало Млечного Пути, принадлежит к ветви красного гиганта. Ее эффективная температура равна около 4,850 K, а металличность составляет -6,2.Ученые намерены продолжить наблюдения за открытым объектом, ведь исследования других показателей позволят узнать больше деталей, касающихся химического анализа и природы популяции III звезды-прародителя.