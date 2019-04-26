Дарья Пынзарь показала себя на видео через сутки после операции на лице





Дарья Пынзарь уже давно заявила о том, что ей хочется избавиться от второго подбородка, а на днях блогер наконец дождалась такой желанной операции, с чем её и поздравили подписчики. Кроме того, Пынзарь решилась показать себя в Сети на видео уже через сутки после проведённых манипуляций. Не все фанаты одобрили опубликованный ролик, но большинство решили, что такие вещи необходимо показывать людям, чтобы те знали, как чувствует себя человек после подобных операций.На кадрах Дарья Пынзарь предстала перед публикой с забинтованным и припухшим лицом, но при этом улыбается и утверждает, что операция прошла хорошо, ничего не болит, а предварительный результат, который она уже видела, очень её порадовал.