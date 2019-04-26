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Дарья Пынзарь показала себя на видео через сутки после операции на лице

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь показала себя на видео уже через сутки после операции на лице. Девушка выглядит очень довольной и утверждает, что у неё, к удивлению, совсем ничего не болит.

Дарья Пынзарь показала себя на видео через сутки после операции на лице


Дарья Пынзарь уже давно заявила о том, что ей хочется избавиться от второго подбородка, а на днях блогер наконец дождалась такой желанной операции, с чем её и поздравили подписчики. Кроме того, Пынзарь решилась показать себя в Сети на видео уже через сутки после проведённых манипуляций. Не все фанаты одобрили опубликованный ролик, но большинство решили, что такие вещи необходимо показывать людям, чтобы те знали, как чувствует себя человек после подобных операций.

Дарья Пынзарь показала себя на видео через сутки после операции на лице




На кадрах Дарья Пынзарь предстала перед публикой с забинтованным и припухшим лицом, но при этом улыбается и утверждает, что операция прошла хорошо, ничего не болит, а предварительный результат, который она уже видела, очень её порадовал.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:52

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