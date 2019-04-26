Кит Харрингтон устроил экскурсию по костюмерной сериала “Игра престолов”





Актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в “Игре престолов”, накануне стал гостем программы “60 минут” Андерсона Купера. Артист провел экскурсию по костюмерной сериала, где хранится реквизит, в частности, куклы, черепа, оружие и костюмы всех сезонов. В числе известных нарядов имеется белое меховое пальто Дейенерис Таргариен, которое было особенно популярным в 2017 году, а также мантия Джона Сноу из ковров IKEA. Среди бутафории оказались части драконов, а также голова Эддарда Старка, которую хранили в черном пластиковом мешке.На телеканале HBO уже транслируют заключительный сезон “Игры престолов”, а первая серия 8 сезона вышла 14 апреля. Телеканал планирует выпустить документальный фильм о съемках под названием “Игра престолов: последний дозор”.