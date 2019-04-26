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Стас Садальский рассказал о последних днях жизни советской актрисы Аллы Ларионовой

Отечественный шоумен Стас Садальский на своей странице в сети Instagram рассказал о последних днях жизни советской актрисы Аллы Ларионовой. Прошло уже почти 20 лет со дня смерти знаменитой артистки.
Стас Садальский рассказал о последних днях жизни советской актрисы Аллы Ларионовой

Стас Садальский напомнил, что Алла Ларионова скончалась в ночь на 25 апреля 2000 года в возрасте 69 лет. Знаменитая актриса умерла во сне от обширного инфаркта, а тело обнаружили спасатели. Известно, что незадолго до смерти актриса почувствовала недомогание во время полета на гастроли. Знаменитость потеряла сознание на борту самолета, а на предложение медиков снять парик она ответила отказом. Артистка собиралась умирать в парике, что в итоге и произошло.

Стас Садальский уверен, что здоровье Аллы Ларионовой подкосилось после ДТП, виновником которого признали Георгия Юматова. Тогда актриса получила травмы лица, что сказалось на ее карьере, а незначительные концертные программы не приносили необходимого дохода. Шоумен припомнил, что в свое время Чарли Чаплин выражал заинтересованность в совместной работе, но чиновники из Комитета по делам кинематографа уверяли, что Ларионова сильно занята.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:41

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