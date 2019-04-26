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Яна Рудковская рассказала поклонникам о новой диете

Продюсер Яна Рудковская рассказала поклонникам о новой диете, разместив соответствующие рекомендации в рубрике “Мои завтраки” в сети Instagram. Супруга отечественного фигуриста Евгения Плющенко, по ее словам, придерживается ягодного питания по утрам.
Яна Рудковская рассказала поклонникам о новой диете

Яна Рудковская традиционно делится фотографиями своих завтраков в Instagram, предпочитая ягодное меню. Поклонники заметили, что артистка дополняет основное блюдо ягодами, а на очередном снимке присутствовали черника, малина и клубника. В подписи к новому посту светская львица призналась, что решила сесть на диету. Многочисленные фолловеры страницы продюсера отметили в комментариях, что диета Рудковской не нужна, поскольку жена Плющенко является достаточно стройной и не нуждается в коррекции фигуры.

Яна Рудковская не отказывается от сезонных фруктов на завтрак, а также часто добавляет в блюда чернику и клубнику, что заметили пользователи. Фанаты также считают размер порции артистки достаточно маленьким.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:31

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