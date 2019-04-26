Власти потратят 28 млрд на создание криптостойкого оборудование для 5G
Российские власти в лице Минпромторга профинансируют создание отечественного криптостойкого оборудования для сетей нового поколения 5G. Эта программа, на которую собираются потратить 28 млрд рублей, запланирована на 2019-2024 года.
Минпромторг уже предложил ГК «Сколтех» и «Ростех», а также частным российским компаниям-производителям телекоммуникационного оборудования принимать участие в данном проекте. В ходе него участникам необходимо провести сначала научно-исследовательские, а затем и опытно-конструкторские работы по созданию собственного криптостойкого оборудования для сетей 5G. После этого планируется наладить производство новой телекоммуникационной техники, а на завершающем этапе внедрить ее в работу российских операторов связи. Последние отмечают, что готовы закупать подобное оборудование, но сомневаются в его качестве, характеристиках и надежности.
Согласно программе, опубликованной Минпромторгом, на реализацию проекта выделят 28 млрд рублей: 16 млрд из федерального бюджета и 12 млрд привлекут из внебюджетных источников. Часть этих средств пойдет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а другие направят на субсидирование российских операторов связи, желающих приобрести отечественное оборудование. При этом отмечается, что действие программы будет распространяться на весь ЕАЭС. Также рассматривается вариант субсидирования для продаж зарубежным покупателям.
Минпромторг уже предложил ГК «Сколтех» и «Ростех», а также частным российским компаниям-производителям телекоммуникационного оборудования принимать участие в данном проекте. В ходе него участникам необходимо провести сначала научно-исследовательские, а затем и опытно-конструкторские работы по созданию собственного криптостойкого оборудования для сетей 5G. После этого планируется наладить производство новой телекоммуникационной техники, а на завершающем этапе внедрить ее в работу российских операторов связи. Последние отмечают, что готовы закупать подобное оборудование, но сомневаются в его качестве, характеристиках и надежности.
Согласно программе, опубликованной Минпромторгом, на реализацию проекта выделят 28 млрд рублей: 16 млрд из федерального бюджета и 12 млрд привлекут из внебюджетных источников. Часть этих средств пойдет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а другие направят на субсидирование российских операторов связи, желающих приобрести отечественное оборудование. При этом отмечается, что действие программы будет распространяться на весь ЕАЭС. Также рассматривается вариант субсидирования для продаж зарубежным покупателям.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:19