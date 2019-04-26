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Власти потратят 28 млрд на создание криптостойкого оборудование для 5G

Российские власти в лице Минпромторга профинансируют создание отечественного криптостойкого оборудования для сетей нового поколения 5G. Эта программа, на которую собираются потратить 28 млрд рублей, запланирована на 2019-2024 года.
Власти потратят 28 млрд на создание криптостойкого оборудование для 5G

Минпромторг уже предложил ГК «Сколтех» и «Ростех», а также частным российским компаниям-производителям телекоммуникационного оборудования принимать участие в данном проекте. В ходе него участникам необходимо провести сначала научно-исследовательские, а затем и опытно-конструкторские работы по созданию собственного криптостойкого оборудования для сетей 5G. После этого планируется наладить производство новой телекоммуникационной техники, а на завершающем этапе внедрить ее в работу российских операторов связи. Последние отмечают, что готовы закупать подобное оборудование, но сомневаются в его качестве, характеристиках и надежности.
Власти потратят 28 млрд на создание криптостойкого оборудование для 5G

Согласно программе, опубликованной Минпромторгом, на реализацию проекта выделят 28 млрд рублей: 16 млрд из федерального бюджета и 12 млрд привлекут из внебюджетных источников. Часть этих средств пойдет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а другие направят на субсидирование российских операторов связи, желающих приобрести отечественное оборудование. При этом отмечается, что действие программы будет распространяться на весь ЕАЭС. Также рассматривается вариант субсидирования для продаж зарубежным покупателям.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:19

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