Власти потратят 28 млрд на создание криптостойкого оборудование для 5G





Минпромторг уже предложил ГК «Сколтех» и «Ростех», а также частным российским компаниям-производителям телекоммуникационного оборудования принимать участие в данном проекте. В ходе него участникам необходимо провести сначала научно-исследовательские, а затем и опытно-конструкторские работы по созданию собственного криптостойкого оборудования для сетей 5G. После этого планируется наладить производство новой телекоммуникационной техники, а на завершающем этапе внедрить ее в работу российских операторов связи. Последние отмечают, что готовы закупать подобное оборудование, но сомневаются в его качестве, характеристиках и надежности.Согласно программе, опубликованной Минпромторгом, на реализацию проекта выделят 28 млрд рублей: 16 млрд из федерального бюджета и 12 млрд привлекут из внебюджетных источников. Часть этих средств пойдет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а другие направят на субсидирование российских операторов связи, желающих приобрести отечественное оборудование. При этом отмечается, что действие программы будет распространяться на весь ЕАЭС. Также рассматривается вариант субсидирования для продаж зарубежным покупателям.