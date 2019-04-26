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Ученые изучили спящие раковые клетки
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Ученые изучили спящие раковые клетки

Международная группа ученых раскрыла уникальный набор генов, который удерживает некоторые раковые клетки в состоянии покоя. Исследование поможет выявить новые терапевтические точки воздействия на множественную миелому и другие виды рака кости.
Ученые изучили спящие раковые клетки

Исследование проводилось под руководством доцента Три Фана и профессора Питера Краучера из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии в сотрудничестве с профессором Идо Амитом из Научного института Вейцмана в Израиле. В работе были изучены спящие раковые клетки, которые являются основной причиной рецидива рака кости, молочной и предстательной железы. В состоянии покоя иммунная система не может обезвредить спящие клетки, а обычная химиотерапия неэффективна. Также нет способа узнать, как долго клетки могут оставаться в состоянии покоя. Исследователи из Гарвана впервые разработали способ отслеживания неактивных клеток множественной миеломы в костях живых мышей четыре года назад, используя новую технику, называемую прижизненной двухфотонной микроскопией.

В настоящее время исследователи используют свой метод для сбора данных о спящих раковых клетках других типов онкологии. Ученые намерены собрать воедино данные о многих типах рака, чтобы найти объединяющий подход к пониманию того, как спящие клетки влияют на рецидив и метастазирование. Команда также работает над разработкой потенциальных методов лечения, нацеленных на уникальные особенности бездействующих клеток. Некоторые из них заключаются в том, чтобы удерживать клетки спящими неопределенный срок или намеренно будить их, чтобы затем сделать восприимчивыми к химиотерапии.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:22

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