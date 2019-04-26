Ученые изучили спящие раковые клетки





Исследование проводилось под руководством доцента Три Фана и профессора Питера Краучера из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии в сотрудничестве с профессором Идо Амитом из Научного института Вейцмана в Израиле. В работе были изучены спящие раковые клетки, которые являются основной причиной рецидива рака кости, молочной и предстательной железы. В состоянии покоя иммунная система не может обезвредить спящие клетки, а обычная химиотерапия неэффективна. Также нет способа узнать, как долго клетки могут оставаться в состоянии покоя. Исследователи из Гарвана впервые разработали способ отслеживания неактивных клеток множественной миеломы в костях живых мышей четыре года назад, используя новую технику, называемую прижизненной двухфотонной микроскопией.В настоящее время исследователи используют свой метод для сбора данных о спящих раковых клетках других типов онкологии. Ученые намерены собрать воедино данные о многих типах рака, чтобы найти объединяющий подход к пониманию того, как спящие клетки влияют на рецидив и метастазирование. Команда также работает над разработкой потенциальных методов лечения, нацеленных на уникальные особенности бездействующих клеток. Некоторые из них заключаются в том, чтобы удерживать клетки спящими неопределенный срок или намеренно будить их, чтобы затем сделать восприимчивыми к химиотерапии.