Диетолог развенчал распространенные мифы о здоровом питании





Первым мифом Эрин Бродвин назвал то, что любые жирные продукты, например, авокадо и оливковое масло, вредны для человека. Эксперт, ссылаясь на результаты проведенного в 2017 году исследования, отметил, что избыточное потребление углеводов опаснее жиров. Однако полностью ограничивать себя в продуктах, богатых углеводами, автор публикации не рекомендует.Второе заблуждение связано с группой белков под названием глютен, которые якобы не переносятся организмом. Данное утверждение верно лишь для людей с генетическими аномалиями.По словам диетолога, вред кофе из-за содержания кофеина, яиц – из-за холестерина, а также соли сильно преувеличен. При разумном употреблении эти продукты будут полезны для здоровья, а не вредны.Согласно распространенному мнению, газированные напитки негативно влияют на организм из-за различных добавок, входящих в их состав. Эксперт отметил, что такие добавки действительно неэффективны для тех, кто хочет похудеть, но их вред для здоровья сильно переоценен.Эрин Бродвин назвал мифами и то, что сыры вызывают зависимость, а продукты с ГМО чрезвычайно опасны. Он также посоветовал не отказываться от рыбы из-за боязни попадания в организм содержащейся в ней ртути.