Астрофизики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи





Согласно теории Хокинга, в состав темной материи входят, в основном, первичные черные дыры, появившиеся после Большого взрыва. Многие эксперты пытались найти подтверждения данной гипотезы, чтобы приблизиться к разгадке тайны недостающей массы Вселенной. Над этим вопросом в последнее время работала группа японских исследователей, возглавляемая специалистом Физико-математического института в Кавли Масахиро Такада.Ученые нацелили камеру HSC телескопа Subaru на туманность Андромеды, галактики-соседки Млечного Пути. Астрономы хотели обнаружить скопление малых черных дыр, не окруженных светящейся видимой материей. Под воздействием их мощной гравитации искажается излучение соседних объектов. Подобный процесс представители научного мира называют микролинзированием. Данное явление можно запечатлеть на камеру.Японские специалисты в ясную ночь на Гавайях сделали порядка 200 фотографий туманности Андромеды. Однако зафиксировали только один сигнал, схожий на микролинзирование. Это свидетельствует о том, что на долю черных дыр приходится не больше 1% темной материи, и опровергает теорию Хокинга. Если бы гипотеза знаменитого астрофизика была верна, ученым удалось бы запечатлеть порядка 1000 сигналов. Авторы работы допускают, что данные явления могут оказаться слишком короткими и неуловимыми с Земли, поэтому хотят продолжить исследование.