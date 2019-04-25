АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Астрофизики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Команда японских астрофизиков нашла опровержение известной теории Стивена Хокинга о загадочной невидимой субстанции, названной темной материей. В исследовании специалисты использовали данные телескопа Subaru.
Астрофизики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Согласно теории Хокинга, в состав темной материи входят, в основном, первичные черные дыры, появившиеся после Большого взрыва. Многие эксперты пытались найти подтверждения данной гипотезы, чтобы приблизиться к разгадке тайны недостающей массы Вселенной. Над этим вопросом в последнее время работала группа японских исследователей, возглавляемая специалистом Физико-математического института в Кавли Масахиро Такада.

Ученые нацелили камеру HSC телескопа Subaru на туманность Андромеды, галактики-соседки Млечного Пути. Астрономы хотели обнаружить скопление малых черных дыр, не окруженных светящейся видимой материей. Под воздействием их мощной гравитации искажается излучение соседних объектов. Подобный процесс представители научного мира называют микролинзированием. Данное явление можно запечатлеть на камеру.

Японские специалисты в ясную ночь на Гавайях сделали порядка 200 фотографий туманности Андромеды. Однако зафиксировали только один сигнал, схожий на микролинзирование. Это свидетельствует о том, что на долю черных дыр приходится не больше 1% темной материи, и опровергает теорию Хокинга. Если бы гипотеза знаменитого астрофизика была верна, ученым удалось бы запечатлеть порядка 1000 сигналов. Авторы работы допускают, что данные явления могут оказаться слишком короткими и неуловимыми с Земли, поэтому хотят продолжить исследование.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрофизики опровергли теорию Стивена
Марина Африкантова рада, что попала на
Наталья Варвина не хочет отчитываться
Ольга Бузова не обошлась без матерной
Ольга Бузова призналась, что в будущем
Юлия Щеглова завела новые отношения
«Гонка Героев» состоится в фановом
Онколог: Рак легких долгое время
Похудевшая Виктория Боня отметила
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд
Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру
Татьяна Васильева сожалеет, что
«Было страшно»: Анжелика Варум
Медики назвали пять продуктов, полезных
У Ольги Бузовой все же был секс после
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил,
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Просмотреть все новости