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Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру из своей жизни

По всей вероятности, ссора сестёр Ани и Оли Бузовых разгорается с новой силой. В последнее время конфликт девушек - это одна из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.

Про размолвку родственниц все узнали после их возвращения с Куршавеля, и с тех пор они больше не общались.

Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру из своей жизни

Никаких официальных комментариев по поводу своих отношений девушки пока не дали, но относиться друг к другу они стали совсем по-другому.

Ведущая скандального проекта «Дом-2» буквально вычеркнула из своей жизни сестру Анну и своего отца. А накануне у себя в Instagram Бузова выложила трогательную публикацию свидания участников реалити-шоу, затронув семейную тему.

Оля стала рассуждать о ценности близких и сказала, что как только может, сразу едет к бабушке и маме. Ни слова Бузова не сказала об отце и младшей сестре.

Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру из своей жизни

Наверное, звезда не может простить младшую родственницу за «предательство». Ведь ходят слухи, что Анна Бузова и сейчас продолжает дружить с бывшим мужем Ольги - футболистом Дмитрием Тарасовым и общается с «заменителем» сестры Анастасией Костенко. Исходя из последних публикаций в аккаунте Анны, Игорь Бузов в этой ссоре поддержал младшую дочь.

Сегодня, «вычёркивая» своих самых близких людей, Бузова может остаться совсем одна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:37

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