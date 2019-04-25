Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру из своей жизни
По всей вероятности, ссора сестёр Ани и Оли Бузовых разгорается с новой силой. В последнее время конфликт девушек - это одна из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.
Про размолвку родственниц все узнали после их возвращения с Куршавеля, и с тех пор они больше не общались.
Никаких официальных комментариев по поводу своих отношений девушки пока не дали, но относиться друг к другу они стали совсем по-другому.
Ведущая скандального проекта «Дом-2» буквально вычеркнула из своей жизни сестру Анну и своего отца. А накануне у себя в Instagram Бузова выложила трогательную публикацию свидания участников реалити-шоу, затронув семейную тему.
Оля стала рассуждать о ценности близких и сказала, что как только может, сразу едет к бабушке и маме. Ни слова Бузова не сказала об отце и младшей сестре.
Наверное, звезда не может простить младшую родственницу за «предательство». Ведь ходят слухи, что Анна Бузова и сейчас продолжает дружить с бывшим мужем Ольги - футболистом Дмитрием Тарасовым и общается с «заменителем» сестры Анастасией Костенко. Исходя из последних публикаций в аккаунте Анны, Игорь Бузов в этой ссоре поддержал младшую дочь.
Сегодня, «вычёркивая» своих самых близких людей, Бузова может остаться совсем одна.
Про размолвку родственниц все узнали после их возвращения с Куршавеля, и с тех пор они больше не общались.
Никаких официальных комментариев по поводу своих отношений девушки пока не дали, но относиться друг к другу они стали совсем по-другому.
Ведущая скандального проекта «Дом-2» буквально вычеркнула из своей жизни сестру Анну и своего отца. А накануне у себя в Instagram Бузова выложила трогательную публикацию свидания участников реалити-шоу, затронув семейную тему.
Оля стала рассуждать о ценности близких и сказала, что как только может, сразу едет к бабушке и маме. Ни слова Бузова не сказала об отце и младшей сестре.
Наверное, звезда не может простить младшую родственницу за «предательство». Ведь ходят слухи, что Анна Бузова и сейчас продолжает дружить с бывшим мужем Ольги - футболистом Дмитрием Тарасовым и общается с «заменителем» сестры Анастасией Костенко. Исходя из последних публикаций в аккаунте Анны, Игорь Бузов в этой ссоре поддержал младшую дочь.
Сегодня, «вычёркивая» своих самых близких людей, Бузова может остаться совсем одна.