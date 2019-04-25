Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний





Соответствующее исследование задокументировано в журнале Science Translational Medicine. Команда ученых из Rady первой оптимизировала и интегрировала несколько экономящих время технологий в механизм выявления генетических аномалий по образцам крови. Ускоренный процесс определения последовательности всего генома, проводимый с помощью ИИ, позволяет в кратчайший период (в среднем за 19 часов) предоставлять специалистам результаты тестов новорожденных для назначения лечения.Исследование, направленное на изучение автоматического секвенирования генома, показало 99-процентную точность выявления около сотни редких генетических заболеваний. Детский институт Rady начал испытывать систему машинного обучения в 2016 году, и многие пациенты с выявленными расстройствами проходят успешную терапию.