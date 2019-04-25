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Гарик Харламов «приревновал» полуобнаженную Кристину Асмус на «чужом» диване

Кристина Асмус опубликовала в Instagram-профиле пикантный снимок, где запечатлена в полуобнаженном виде, за что получила «нагоняй» от супруга. Гарик Харламов «приревновал» возлюбленную, сфотографировавшуюся на «чужом» диване.
Гарик Харламов «приревновал» полуобнаженную Кристину Асмус на «чужом» диване

Юморист отметил, что в их доме такую мебель не видел. Однако к комментарию артист добавил знак, означающий улыбку, дав понять, что шутит. Асмус в ответ на замечание супруга назвала его «совершенством». Поклонникам понравилось, что Харламов и его жена обладают прекрасным чувством юмора, помогающим им находиться на «одной волне».
Гарик Харламов «приревновал» полуобнаженную Кристину Асмус на «чужом» диване

Фолловеры, рассматривая пикантное фото актрисы, лестно отозвались о ее красоте. Изящество фигуры звезды «Интернов» выгодно подчеркнул комплект шелкового белья, в котором она позировала в кадре. Знаменитость отметила, что цвет ее волос натуральный, и назвала свои параметры, кокетливо заметив: «Это все про диван».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:21

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