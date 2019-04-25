Владимир Путин назвал провалом Порошенко итоги президентских выборов на Украине





Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном в четверг во Владивостоке. В завершение мероприятия он ответил на несколько вопросов представителей СМИ, один из которых касался результатов выборов президента Украины. Российский лидер отметил, что в сложившейся ситуации нет ничего, что стоило бы оценивать. Итоги голосования показали «полный провал политики Порошенко».Владимир Путин также подчеркнул, что Москва готова делать шаги, направленные на полное восстановление отношений с соседним государством, однако в этом процессе необходимо, чтобы соответствующие усилия предпринимали обе стороны.Владимир Путин рассказал о реакции Киева на проект Закона, согласно которому граждане, проживающие в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, могут получить гражданство России по упрощенной схеме. По словам российского президента, этот нормативно-правовой акт не направлен на провокацию, он носит гуманитарный характер.