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Владимир Путин назвал провалом Порошенко итоги президентских выборов на Украине

Владимир Путин охарактеризовал итоги президентских выборов на Украине как полный провал политики действующего президента Петра Порошенко. Об этом глава Российской Федерации заявил, общаясь со СМИ, после встречи с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоялась сегодня во Владивостоке.


Владимир Путин назвал провалом Порошенко итоги президентских выборов на Украине

Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном в четверг во Владивостоке. В завершение мероприятия он ответил на несколько вопросов представителей СМИ, один из которых касался результатов выборов президента Украины. Российский лидер отметил, что в сложившейся ситуации нет ничего, что стоило бы оценивать. Итоги голосования показали «полный провал политики Порошенко».

Владимир Путин также подчеркнул, что Москва готова делать шаги, направленные на полное восстановление отношений с соседним государством, однако в этом процессе необходимо, чтобы соответствующие усилия предпринимали обе стороны.

Владимир Путин рассказал о реакции Киева на проект Закона, согласно которому граждане, проживающие в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, могут получить гражданство России по упрощенной схеме. По словам российского президента, этот нормативно-правовой акт не направлен на провокацию, он носит гуманитарный характер.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:36

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