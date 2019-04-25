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Ученые: Употребление яиц предотвращает гипертонию

Ученые установили связь между употреблением в пищу яиц и уровнем кровяного давления. Исследования показали, что большое количество белка, содержащееся в этом продукте, помогает предотвратить возникновение такого опасного заболевания, как гипертония.
Ученые: Употребление яиц предотвращает гипертонию

Яйца содержат в себе большое количество полезных питательных веществ. Белок, рибофлавин, фосфор и селен обеспечивают бесперебойную работу организма. Увлекаться поеданием яиц, однако, тоже не следует – достаточно употребить от одного до трех штук в неделю, чтобы восполнить запас необходимых элементов.

Для достижения наиболее благоприятного эффекта рекомендовано употреблять их вместе с большим количеством фруктов и овощей, которых в ежедневном рационе должно быть не менее пяти порций. При этом ученые рекомендуют снизить количество потребляемой соли, которая оказывает негативное воздействие на кровяное давление.

Гипертония опасна тем, что чаще всего протекает в начальной стадии болезни бессимптомно. Затем случается криз, и человек впадает в панику, не зная, что с ним происходит. Поэтому специалисты рекомендуют следить за уровнем артериального давления, особое внимание стоит уделить контролю этого показателя людям старше сорока.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:27

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