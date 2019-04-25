Ученые: Употребление яиц предотвращает гипертонию





Яйца содержат в себе большое количество полезных питательных веществ. Белок, рибофлавин, фосфор и селен обеспечивают бесперебойную работу организма. Увлекаться поеданием яиц, однако, тоже не следует – достаточно употребить от одного до трех штук в неделю, чтобы восполнить запас необходимых элементов.Для достижения наиболее благоприятного эффекта рекомендовано употреблять их вместе с большим количеством фруктов и овощей, которых в ежедневном рационе должно быть не менее пяти порций. При этом ученые рекомендуют снизить количество потребляемой соли, которая оказывает негативное воздействие на кровяное давление.Гипертония опасна тем, что чаще всего протекает в начальной стадии болезни бессимптомно. Затем случается криз, и человек впадает в панику, не зная, что с ним происходит. Поэтому специалисты рекомендуют следить за уровнем артериального давления, особое внимание стоит уделить контролю этого показателя людям старше сорока.