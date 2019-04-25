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Сергей Зверев отправится в суд из-за пикета на Красной площади

Сергей Зверев отправится в суд из-за своего одиночного пикета на Красной площади. Стилист хочет оспорить составленный на него протокол.
Сергей Зверев отправится в суд из-за пикета на Красной площади

Зверев выступает против строительства завода по расфасовке воды из озера Байкал. В связи с этим он в начале марта митинговал рядом с Красной площадью и Кремлём.

Последствия такого поступка не заставили себя ждать и в скором времени шоумена задержали полицейские и составили на него протокол. Стилисту инкриминируют нарушение закона о митингах, а конкретно – обвиняют в том, что он протестовал на территории администрации президента.

«Да, Красная площадь и прилегающая территория – зона особого режима, но где она заканчивается - не установлено ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому и происходят такие задержания», - заявил один из юристов Сергея Зверева.

Правозащитники звезды подали иск в суд. Заседание назначено на 13 мая. В случае, если шоумена признают виновным, он будет вынужден оплатить штраф размером до 20 тысяч рублей.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 14:30

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