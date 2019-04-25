Сергей Зверев отправится в суд из-за пикета на Красной площади
Сергей Зверев отправится в суд из-за своего одиночного пикета на Красной площади. Стилист хочет оспорить составленный на него протокол.
Зверев выступает против строительства завода по расфасовке воды из озера Байкал. В связи с этим он в начале марта митинговал рядом с Красной площадью и Кремлём.
Последствия такого поступка не заставили себя ждать и в скором времени шоумена задержали полицейские и составили на него протокол. Стилисту инкриминируют нарушение закона о митингах, а конкретно – обвиняют в том, что он протестовал на территории администрации президента.
«Да, Красная площадь и прилегающая территория – зона особого режима, но где она заканчивается - не установлено ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому и происходят такие задержания», - заявил один из юристов Сергея Зверева.
Правозащитники звезды подали иск в суд. Заседание назначено на 13 мая. В случае, если шоумена признают виновным, он будет вынужден оплатить штраф размером до 20 тысяч рублей.
Зверев выступает против строительства завода по расфасовке воды из озера Байкал. В связи с этим он в начале марта митинговал рядом с Красной площадью и Кремлём.
Последствия такого поступка не заставили себя ждать и в скором времени шоумена задержали полицейские и составили на него протокол. Стилисту инкриминируют нарушение закона о митингах, а конкретно – обвиняют в том, что он протестовал на территории администрации президента.
«Да, Красная площадь и прилегающая территория – зона особого режима, но где она заканчивается - не установлено ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому и происходят такие задержания», - заявил один из юристов Сергея Зверева.
Правозащитники звезды подали иск в суд. Заседание назначено на 13 мая. В случае, если шоумена признают виновным, он будет вынужден оплатить штраф размером до 20 тысяч рублей.
ШоуБиз
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 14:30