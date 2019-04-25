АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову окружают лицемерные люди

Известная ведущая и дизайнер Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову окружают лицемерные и нечестные люди. Звезда дала ведущей «Дома-2» совет изменить команду, в которой та работает, ведь в таком окружении она никогда не станет профессионалом в своём деле.

Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову окружают лицемерные люди


Айза Анохина после выхода нового интервью Ольги Бузовой для Ксении Собчак не смогла сдержать эмоций насчёт увиденного и услышанного. Экс-супруга Гуфа считает, что ведущую «Дома-2» окружают практически лицемерные люди, которые готовы тратить её деньги и пользоваться славой ровно до тех пор, пока она это позволяет.

Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову окружают лицемерные люди


Кроме того, Анохина заметила, что Ольга Бузова очень мягкий человек, старающийся завоевать расположение всех вокруг, но тут же предупредила — так быть не должно. Самым главным дизайнер назвала любовь близких, но никак не совершенно чужих людей, которые сегодня улыбаются в глаза и якобы радуются успехам, а завтра могут предать, стоит им лишь найти более выгодный для себя союз.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Мадонна в первом за последние четыре
Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о
Ученые: График питания снижает риск
Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не
Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову
Поклонники оценили яркие дизайнерские
В Сети появились подробные
Андрей Черкасов показал ролик о том,
Специалисты назвали первые симптомы
Евгений Яковлев трогательно поздравил
Компания Samsung разрабатывает
Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман
Facebook хотят оштрафовать на 5 млн
«Мое сердце горит»: Виктория Боня
Василиса Дмитренко не может привыкнуть
Анжелика Варум: Не всегда все было
В Сети опубликовали концепт родстера
Яна Шевцова намекнула в Сети на
Ученые обнаружили в Андах окаменелого
МГТС планирует разработать платформу
Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов»
Обнаружена способность камней
Екатерина Гусева посетила премьеру
Артём Сорока хочет избавиться от чувств
Диетологи объяснили, почему россияне
Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться
Ученые доказали, что два яблока в день
Анджелина Джоли решила составить
Просмотреть все новости