Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову окружают лицемерные люди





Айза Анохина после выхода нового интервью Ольги Бузовой для Ксении Собчак не смогла сдержать эмоций насчёт увиденного и услышанного. Экс-супруга Гуфа считает, что ведущую «Дома-2» окружают практически лицемерные люди, которые готовы тратить её деньги и пользоваться славой ровно до тех пор, пока она это позволяет.Кроме того, Анохина заметила, что Ольга Бузова очень мягкий человек, старающийся завоевать расположение всех вокруг, но тут же предупредила — так быть не должно. Самым главным дизайнер назвала любовь близких, но никак не совершенно чужих людей, которые сегодня улыбаются в глаза и якобы радуются успехам, а завтра могут предать, стоит им лишь найти более выгодный для себя союз.