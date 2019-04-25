Андрей Черкасов показал ролик о том, как проходит его день на площадке «Дома-2» на Сейшелах
Ведущий главной телестройки страны Андрей Черкасов показал в Сети ролик, как проходит его день на съёмочной площадке «Дома-2» на Сейшелах. Мужчине удалось в 1 минуту вместить основные моменты, включая работу, отдых с возлюбленной Кристиной Ослиной и местные красоты.
Андрей Черкасов на своей странице в Instagram решил показать подписчикам ролик, рассказывающий о том, как проходит его день на Сейшелах. Под приятную мелодию ведущий «Дома-2» сделал увлекательную нарезку основных моментов своих рабочих будней, показав за 1 минуту всё, что происходит с ним в течение дня на съёмочной площадке и за её пределами. Черкасов запечатлел своё утро с Кристиной Ослиной, завтрак, лобное место с участниками реалити-шоу и даже местного пса Сейшика.
Кроме того, ведущий решил показать аппаратную телестройки, где трудится масса людей, никогда не попадающих в кадр. По вечерам сейчас ведущий ужинает в компании любимой супруги и смотрит вместе с ней весёлые сериалы. Видео настолько понравилось подписчикам, что те попросили Андрея Черкасова обязательно ещё выкладывать подобные ролики.
Андрей Черкасов на своей странице в Instagram решил показать подписчикам ролик, рассказывающий о том, как проходит его день на Сейшелах. Под приятную мелодию ведущий «Дома-2» сделал увлекательную нарезку основных моментов своих рабочих будней, показав за 1 минуту всё, что происходит с ним в течение дня на съёмочной площадке и за её пределами. Черкасов запечатлел своё утро с Кристиной Ослиной, завтрак, лобное место с участниками реалити-шоу и даже местного пса Сейшика.
Кроме того, ведущий решил показать аппаратную телестройки, где трудится масса людей, никогда не попадающих в кадр. По вечерам сейчас ведущий ужинает в компании любимой супруги и смотрит вместе с ней весёлые сериалы. Видео настолько понравилось подписчикам, что те попросили Андрея Черкасова обязательно ещё выкладывать подобные ролики.