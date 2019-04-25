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Артём Сорока хочет избавиться от чувств к Ирине Пинчук

Участник проекта «Дом-2» Артём Сорока признался, что хочет окончательно избавиться от любых чувств к Ирине Пинчук. Девушка не ожидала, что когда-то ухаживающий за ней мужчина вдруг станет таким отчуждённым и холодным по отношению к ней.

Артём Сорока хочет избавиться от чувств к Ирине Пинчук


На днях Артём Сорока во время тета с Ольгой Бузовой откровенно признался, что очень хочет окончательно избавиться от всех чувств к Ирине Пинчук. Выяснилось, что приезд девушки на Поляну после отпуска вызвал у проектанта массу эмоций, в том числе и положительных, но он осознал, что их нужно пресекать сразу. Со слов Сороки, Пинчук сразу же по приезду на общей кухне заговорила о том, как он за ней скучал и ждал, ведь влюблен, но мужчине такая самоуверенность участницы не понравилась.

Артём Сорока хочет избавиться от чувств к Ирине Пинчук


Сейчас Артём Сорока намерен бороться с внутренними эмоциями и переживаниями, чтобы наконец избавиться от любых чувств к Ирине Пинчук и не подавать виду, что она ему хоть как-то интересна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:34

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