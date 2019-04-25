Артём Сорока хочет избавиться от чувств к Ирине Пинчук





На днях Артём Сорока во время тета с Ольгой Бузовой откровенно признался, что очень хочет окончательно избавиться от всех чувств к Ирине Пинчук. Выяснилось, что приезд девушки на Поляну после отпуска вызвал у проектанта массу эмоций, в том числе и положительных, но он осознал, что их нужно пресекать сразу. Со слов Сороки, Пинчук сразу же по приезду на общей кухне заговорила о том, как он за ней скучал и ждал, ведь влюблен, но мужчине такая самоуверенность участницы не понравилась.Сейчас Артём Сорока намерен бороться с внутренними эмоциями и переживаниями, чтобы наконец избавиться от любых чувств к Ирине Пинчук и не подавать виду, что она ему хоть как-то интересна.